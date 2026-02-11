HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

¿Se viene la censura de José Jerí? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Deportes

Pedro García presiona a Luis Advíncula previo al decisivo Alianza Lima ante 2 de Mayo por Copa Libertadores: "No puede jugar 5 puntos"

El periodista deportivo exige una mejor versión sobre el nivel de Luis Advíncula frente a 2 de Mayo por Copa Libertadores. La experiencia y potencia serán claves en la banda.

Pedro García cuestiona el nivel de Luis Advíncula en Alianza Lima. Foto: Lr/Vamos Al Var
Pedro García cuestiona el nivel de Luis Advíncula en Alianza Lima. Foto: Lr/Vamos Al Var

Llegó la hora de la verdad. Alianza Lima buscará la remontada ante 2 de Mayo en el partido de vuelta de la Copa Libertadores. Un partido clave, ya que una prematura eliminación significará un rotundo fracaso por la inversión en la plantilla y los fichajes adquiridos. Por este motivo, Pedro García le tiró un buen porcentaje de responsabilidad y presión a Luis Advíncula. El experimentado lateral deberá aparecer en Matute.

Con el marcador global desfavorable tras la derrota en Paraguay, el margen de error se reduce considerablemente. La presión se siente en el once titular y en la hinchada presente. Paolo Guerrero, Eryc Castillo y Luis Advíncula tienen que recuperar su mejor versión.

PUEDES VER: Alexander Callens no descarta jugar por Alianza Lima para reforzar la defensa: "Cuando me recupere"

lr.pe

¿Qué dijo Pedro García sobre Luis Advícula en Alianza Lima?

El periodista deportivo cuestionó el nivel mostrado por el lateral peruano y exigió una mejor versión. "El que tiene que definir si es complemento o es protagonista es Luis Advíncula. Porque tener un lateral profundo, de buen centro, con recorrido y con carácter, te hace la diferencia. Lo que pasa es que Advíncula viene de Boca. Es mundialista, tiene 100 partidos con Perú; Advíncula no puede jugar 5 puntos, tiene que jugar 7 puntos porque para eso lo trajeron”, enfatizó Pedro García en el programa Vamos Al Var.

Asimismo, recordó la gran campaña que realizó la temporada pasada a nivel internacional. “Si quieres comparar con la versión internacional de Alianza del año pasado, están Renzo Garcés, Fernando Gaibor, Eryc Castillo y Paolo Guerrero. Los cuatro que marqué son la base del año pasado. Los demás han venido a complementar porque se ha ido rearmando el equipo", reveló en el programa radial.

PUEDES VER: Hernán Barcos bailó en banderazo de Cajamarca FC y lanzó emotivo discurso: "El año que viene estaremos jugando la Copa Libertadores"

lr.pe

Horario confirmado del Alianza Lima vs 2 de Mayo por Copa Libertadores

En suelo peruano, la vuelta Alianza Lima vs 2 de Mayo por la Copa Libertadores empezará desde las 7.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes, te hemos preparado una guía de horarios.

  • México: 6.30 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 7.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.) 7.30 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.30 p. m.
  • España: 1.30 a. m. (jueves 5).

PUEDES VER: [Latina, En Vivo] ¿A qué hora juega Alianza Lima vs Regatas HOY por la Liga Peruana de Vóley?

lr.pe

Alianza Lima vs 2 de Mayo: entradas

Se espera un lleno total en Matute, pues los hinchas blanquiazules agotaron casi todas las entradas. Los boletos restantes se puede comprar a través de la plataforma Joinnus.

  • Occidente lateral: 239.99 soles
  • Oriente: 159.00 soles
  • Occidente lateral (sillas de ruedas): 129.90 soles.
Notas relacionadas
Pedro García realiza un ritual de ruda a Pablo Guede con la esperanza de mejorar la suerte de Alianza Lima: "Esa pelota que no entró, esta vez pueda entrar"

Pedro García realiza un ritual de ruda a Pablo Guede con la esperanza de mejorar la suerte de Alianza Lima: "Esa pelota que no entró, esta vez pueda entrar"

LEER MÁS
Pedro García sorprende al sugerir limpia espiritual a Pablo Guede tras perder con Alianza Lima: "Le recomiendo un baño de ruda"

Pedro García sorprende al sugerir limpia espiritual a Pablo Guede tras perder con Alianza Lima: "Le recomiendo un baño de ruda"

LEER MÁS
Periodista Pedro García pide a Alianza Lima sanciones más severas tras denuncia contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña

Periodista Pedro García pide a Alianza Lima sanciones más severas tras denuncia contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tras reclamo de Universitario, Conar anunció que audios del VAR serán públicos a partir de la próxima fecha

Tras reclamo de Universitario, Conar anunció que audios del VAR serán públicos a partir de la próxima fecha

LEER MÁS
Florangel Terrero, voleibolista puertorriqueña de Géminis, confesó que quedó impresionada con hinchada de Alianza Lima: "Son fuertes"

Florangel Terrero, voleibolista puertorriqueña de Géminis, confesó que quedó impresionada con hinchada de Alianza Lima: "Son fuertes"

LEER MÁS
¿Dónde ver el partido de Alianza Lima vs 2 de Mayo en Copa Libertadores 2026 HOY gratis por internet?

¿Dónde ver el partido de Alianza Lima vs 2 de Mayo en Copa Libertadores 2026 HOY gratis por internet?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Año Escolar 2026: ¿qué hacer si mi hijo no obtuvo vacante en el colegio al cual postulé?

Alineaciones de Alianza Lima contra 2 de Mayo: el posible once blanquiazul para la vuelta en Copa Libertadores

Madre de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Deportes

Alineaciones de Alianza Lima contra 2 de Mayo: el posible once blanquiazul para la vuelta en Copa Libertadores

Hernán Barcos bailó en banderazo de Cajamarca FC y lanzó emotivo discurso: "El año que viene estaremos jugando la Copa Libertadores"

Julio César Uribe minimizó el mal arranque de Sporting Cristal en la Liga 1 2026: "Les pediría no ver fantasmas"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí viajará a Roma el próximo 11 de mayo para una audiencia privada con el Papa León XIV

EN VIVO Pleno Extraordinario para debatir moción de José Jerí: Congreso logra las firmas para convocar sesión

José Jerí: Congreso alcanza las 78 firmas para convocar sesión del Pleno y debatir moción de censura contra presidente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025