Llegó la hora de la verdad. Alianza Lima buscará la remontada ante 2 de Mayo en el partido de vuelta de la Copa Libertadores. Un partido clave, ya que una prematura eliminación significará un rotundo fracaso por la inversión en la plantilla y los fichajes adquiridos. Por este motivo, Pedro García le tiró un buen porcentaje de responsabilidad y presión a Luis Advíncula. El experimentado lateral deberá aparecer en Matute.

Con el marcador global desfavorable tras la derrota en Paraguay, el margen de error se reduce considerablemente. La presión se siente en el once titular y en la hinchada presente. Paolo Guerrero, Eryc Castillo y Luis Advíncula tienen que recuperar su mejor versión.

¿Qué dijo Pedro García sobre Luis Advícula en Alianza Lima?

El periodista deportivo cuestionó el nivel mostrado por el lateral peruano y exigió una mejor versión. "El que tiene que definir si es complemento o es protagonista es Luis Advíncula. Porque tener un lateral profundo, de buen centro, con recorrido y con carácter, te hace la diferencia. Lo que pasa es que Advíncula viene de Boca. Es mundialista, tiene 100 partidos con Perú; Advíncula no puede jugar 5 puntos, tiene que jugar 7 puntos porque para eso lo trajeron”, enfatizó Pedro García en el programa Vamos Al Var.

Asimismo, recordó la gran campaña que realizó la temporada pasada a nivel internacional. “Si quieres comparar con la versión internacional de Alianza del año pasado, están Renzo Garcés, Fernando Gaibor, Eryc Castillo y Paolo Guerrero. Los cuatro que marqué son la base del año pasado. Los demás han venido a complementar porque se ha ido rearmando el equipo", reveló en el programa radial.

Horario confirmado del Alianza Lima vs 2 de Mayo por Copa Libertadores

En suelo peruano, la vuelta Alianza Lima vs 2 de Mayo por la Copa Libertadores empezará desde las 7.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes, te hemos preparado una guía de horarios.

México: 6.30 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 7.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.) 7.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (jueves 5).

Alianza Lima vs 2 de Mayo: entradas

Se espera un lleno total en Matute, pues los hinchas blanquiazules agotaron casi todas las entradas. Los boletos restantes se puede comprar a través de la plataforma Joinnus.