Hernando de Soto no fue elegido y jura nuevo gabinete | Sin Guion con Rosa María Palacios

Deportes

Paulo Autuori advierte que se va de Sporting Cristal si club decide fichar un extranjero tras clasificar en Copa Libertadores: "Yo no me quedo"

Luego de vencer a 2 de Mayo y avanzar en la Copa Libertadores, el entrenador brasileño sorprendió con sus declaraciones sobre la posibilidad de reforzarse para la competición internacional.

Paulo Autuori afronta su segunda etapa en Sporting Cristal. Foto: Inka Digital TV
Paulo Autuori afronta su segunda etapa en Sporting Cristal. Foto: Inka Digital TV

Sporting Cristal aseguró una cantidad importante de partidos internacionales tras el sufrido triunfo ante 2 de Mayo. En caso de que los rimenses no logren superar su próxima serie ante Carabobo de Venezuela por Copa Libertadores, tendrán la opción de disputar la fase de grupos de la Sudamericana.

En medio de este panorama, al entrenador Paulo Autuori le consultaron sobre la posibilidad de fichar un extranjero para afrontar la Liga 1 y los cotejos internacionales.

Autuori advierte que se va de Cristal si fichan otro extranjero

El experimentado entrenador brasileño reafirmó su postura sobre este tema y dejó en claro que se marchará del club si deciden fichar un futbolista foráneo.

"Es sencillo. Si el club decide traer otro extranjero, que venga junto a otro entrenador porque yo no me quedo", manifestó en conferencia de prensa.

Sporting Cristal y su ajustado calendario tras avanzar en Libertadores

Por otra parte, Paulo Autuori se pronunció sobre la importancia de seguir compitiendo a nivel internacional. El técnico de 69 años remarcó que esto permitirá elevar el nivel de sus dirigidos en Sporting Cristal.

"Esto pasa en todos los equipos que quieren estar metidos en las competencias y pasando fases. La cantidad de partidos es complicada. En media cancha tenemos muchas variantes. El tema ahora... Yo hablé esto antes, le dije al comando técnico que seguramente Carabobo iba a pasar, el fútbol venezolano está por encima del chileno. Va a ser un partido complicado. Carabobo no va a ser sencillo, los equipos venezolanos siempre intentan jugar (...)", indicó.

"Necesitamos tener más partidos como los de la U y el de hoy (martes 24 de febrero). No 1, 2 o 3 partidos, necesitamos más. El equipo está muy bien, queremos estar en un nivel homogéneo para afrontar. Tenemos que elevar el nivel futbolístico y competitivo. Lo vamos a hacer en la competencia interna", concluyó.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Carabobo?

El primer partido de Sporting Cristal y Carabobo de Venezuela se jugará entre el martes 3 y el jueves 5 de marzo. La revancha será una semana después en territorio limeño.

