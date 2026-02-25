Sporting Cristal celebra su clasificación a la fase 3 de la Copa Libertadores, pese a ello, fue muy señalado por su falta de eficacia ante 2 de Mayo. En conferencia de prensa, el entrenador Paulo Autuori dejó en claro que no solicitará la contratación de un delantero extranjero para el equipo. Diego Rebagliati cuestionó lo dicho por el brasileño, ya que, para él, el elenco celeste necesita la inclusión de otro delantero.

El comentarista deportivo habló en 'Al Ángulo' y criticó lo mencionado por Paulo Autuori en conferencia de prensa. “Sería una negligencia no aprovechar esta oportunidad, más allá de la postura conceptual de Autuori sobre el uso de extranjeros en el fútbol peruano. Los rivales ya utilizan siete cupos y, a nivel internacional, un centrodelantero de jerarquía es fundamental. Evaluar y ajustar el plantel no es una señal de debilidad, sino de adaptación a las circunstancias, que hoy mostraron con claridad una carencia”, indicó en el programa.

Diego Rebagliati criticó a Paulo Autuori por no querer fichar un '9' pese a clasificar en Copa Libertadores

El comentarista de L1 Max cuestionó que Sporting Cristal haya jugado una gran parte del partido sin un delantero pese a que necesitaban ir por el triunfo. "Hoy, Cristal jugó una instancia decisiva como local ante un rival que se conformaba con llegar a los penales y terminó el partido sin centrodelantero desde el minuto 61. Sumando los descuentos, jugó veinticinco minutos sin un referente de área", mencionó Rebagliati.

Tengamos en cuenta que para Paulo Autuori, no es necesario usar el cupo de extranjero para el equipo. Incluso, dejó en claro que si esto llega a suceder, él no continuaría en el equipo. "¿Algún refuerzo extranjero más? Es sencillo. Si el club decide traer otro extranjero, que venga junto a otro entrenador porque yo no me quedo", mencionó el brasileño.

¿Cuándo jugará Sporting Cristal por la fase 3 de la Copa Libertadores?

Sporting Cristal tendrá como rival a Carabobo de Venezuela en la fase 2 del torneo internacional. Por ahora, no se tiene una fecha precisa de cuando se jugarán los duelos de ida y vuelta, pero se especula que el primer partido pueda ser entre el 3 al 5 de marzo, mientras que la revancha entre el 10 al 12 del mismo mes.