Diego Rebagliati recomendó a Sporting Cristal fichar a delantero peruano que destaca en Europa: "Es lo más realista"

El comentarista deportivo sugirió a un futbolista peruano que juega en Europa como alternativa para reforzar la delantera de Sporting Cristal.

Diego Rebagliati sugirió a Sporting Cristal fichar a delantero peruano que juega en Europa. Foto: Fútbol Satélite/composición LR
Diego Rebagliati sugirió a Sporting Cristal fichar a delantero peruano que juega en Europa. Foto: Fútbol Satélite/composición LR

La falta de eficacia que ha tenido Sporting Cristal en los últimos partidos, no ha pasado desapercibida. El equipo celeste pudo clasificar a la fase 3 de la Copa Libertadores, pero sigue dejando dudas por lo que demuestra en ofensiva, siendo Felipe Vizeu como uno de los más señalados. Diego Rebagliati se refirió acerca del tema en 'Fútbol Satélite' y soltó algunos nombres que podrían ser considerados para el elenco celeste. Uno de los futbolistas que mencionó el comentarista deportivo, fue Renato Espinosa, jugador peruano que está destacando en el fútbol europeo.

Diego Rebagliati mencionó al delantero como una opción por el buen momento que viene teniendo en el fútbol de Rumanía. "Renato Espinosa es una buena opción, tampoco crean que va a venir y va a ser el salvador, pero sí es una buena opción. Es lo más realista", mencionó en su programa.

PUEDES VER: Diego Rebagliati criticó a Paulo Autuori por no querer fichar un '9' pese a clasificar en Copa Libertadores: "Sería una negligencia"

lr.pe

Diego Rebagliati sugirió a Sporting Cristal fichar a Renato Espinosa

A pesar de ello, el integrante de 'Fútbol Satélite' afirma que el técnico brasileño confía plenamente en Felipe Vizeu, actual '9' celeste. Por lo tanto, las posibilidades de ver a un nuevo delantero en Sporting Cristal, son complicadas. "Seamos sinceros, yo creo que Autuori a Vizeu le tiene mucho más fe de lo que le tenemos nosotros. Acá viene la chamba de convencer a Paulo Autuori", comentó 'Reba'.

Con la clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores, en Sporting Cristal están mentalizados en el siguiente objetivo, el pase a la zona de grupos. Tengamos en cuenta que el siguiente rival de los 'bajopontinos' será el Carabobo de Venezuela, quien también superó su llave tras eliminar a Huanchipato de Chile.

PUEDES VER: Juan Pablo Goicochea no lamenta haberse ido del Perú: "Me he dado cuenta de lo que realmente es el nivel competitivo"

lr.pe

¿En qué equipos ha jugado Renato Espinosa?

El delantero peruano ha estado por distintos equipos de la Liga 1. Su única experiencia jugando en el extranjero es en su actual club, Unirea Slobozia. Esta es la lista de equipos por donde pasó Renato Espinosa.

  • Universidad San Martín
  • Ayacucho FC
  • Sporting Cristal
  • UTC
  • Alianza UDH
  • Deportivo Municipal
  • Academia Cantolao
  • Sport Huancayo
  • Alianza Atlético
  • Unirea Slobozia
