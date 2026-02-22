HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Álvaro Barco responde a Paolo Guerrero al asegurar que Universitario ve a Alianza Lima como 'amenaza': "No nos preocupa su equipo"

El Director Deportivo no se quedó callado, tras escuchar las declaraciones del '9' sobre un posible miedo u obsesión de los tricampeones para desestabilizar a los aliancistas e ir por el título.

Álvaro Barco contesta fuerte a Paolo Guerrero por decir que los sienten como 'amenaza'. Foto: Lr/Bolavip
Alianza Lima y Universitario siguen intercambiando golpes fuera de la cancha. La novela empezó con picantes declaraciones de Paolo Guerrero, luego del partido contra Sport Boys, al asegurar que la 'U para pendiente de los aliancistas y quieren desestabilizar al club. Los cuestionamientos del experimentado capitán llegaron a los oídos de Álvaro Barco y no se tardó en contragolpear. "No nos preocupa". comentó.

No es un secreto que es una temporada caliente en la Liga 1, ya que Alianza Lima urge de títulos y Universitario sueña con el histórico tetracampeonato Por ende, la tensión se siente en el ambiente e incluso en las entrevistas. Un nuevo round entre Paolo Guerrero y el Director Deportivo de la 'U'.

¿Qué dijo Álvaro Barco sobre Paolo Guerrero?

Álvaro Barco no dejó pasar la ocasión y respondió a Paolo Guerrero, dado que días atrás había comentado que en el club de Ate estaban muy atentos a las actividades del equipo en La Victoria e incluso los veían como 'amenaza' en la carrera por un nuevo título de la Liga 1. "Alianza Lima es el enemigo máximo durante los 90 minutos de juego. Sin embargo, no nos preocupa su equipo, como dice Paolo", aclaró el nuevo directivo de Universitario en Radio Exitosa.

La dura respuesta de Paolo Guerrero a los que critican a Alianza Lima

Al ser consultado sobre los diversos cuestionamientos hacia el nivel de los íntimos, Paolo Guerrero apuntó contra la prensa y expresó una irónica respuesta. Asimismo, deslizó al posibilidad de que estos comentarios respondan a otros intereses.

"Eso lo crean ustedes, ese fantasma lo crean ustedes. Creo que somos amenaza para el otro equipo. Seguro hay algunos hinchas del otro equipo aquí. Los analistas del aire acondicionado, los expertos del fútbol. Me quedo un poco tranquilo, el que juega fútbol sabe. Los equipos que viene acá a tirarse atrás y defenderse nos cuestan un poco más", aseguró.

Álvaro Barco sobre los micrófonos camuflados en la zona de Universitario

'Tiempo Crema' reveló que se hallaron micrófonos ocultos en el palco destinado a la dirigencia del club merengue, ubicado dentro del recinto celeste. Este descubrimiento ha generado preocupación en el entorno del equipo, ya que plantea interrogantes sobre la seguridad y la privacidad de Universitario en los partidos por Liga 1.

"Es un chiste haber encontrado micrófonos en la zona donde hemos estado. Estamos hablando de cosas extremas en el fútbol; parece 'montesinesco'", sentenció Álvaro Barco al ser abordado por los medios de comunicación.

