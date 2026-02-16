HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Álvaro Barcos reveló por qué Universitario no fichó al portugués William Carvalho: "Tampoco vamos a ir hipotecando al club"

El director deportivo de Universitario explicó los factores que frenaron el fichaje del excompañero de Cristiano Ronaldo en Portugal.

William Carvalho pudo llegar a Universitario. Foto: composición LR/Trinchera Crema/AFP
William Carvalho pudo llegar a Universitario. Foto: composición LR/Trinchera Crema/AFP

En una reciente entrevista, Álvaro Barco, director deportivo de Universitario de Deportes, dio detalles sobre el motivo por el cual la 'U' no fichó al portugués William Carvalho, excompañero de Cristiano Ronaldo en Portugal. Semanas atrás, se conoció mediante información del periodista Gustavo Peralta que el actual jugador del Pachuca de México pudo haber llegado esta temporada al conjunto de Ate. Sin embargo, el tema del cupo de extranjeros fue un factor determinante para que no se concretara el fichaje.

Durante la conversación con el programa 'Trinchera Crema', Barco confirmó la información y señaló que los cupos de extranjeros estaban llenos, pues también se encontraban a la espera de lo que pudiera suceder con las nacionalizaciones de Williams Riveros y Matías Di Benedetto. No obstante, también reconoció que el factor económico fue importante, ya que no quisieron correr el riesgo de endeudar al club.

PUEDES VER: Pedro Troglio lamentó que Diego Romero dejara Banfield para volver a Universitario, pero aclara: "Para mí es un arquerazo"

lr.pe

William Carvalho pudo llegar a Universitario para la temporada 2026

En sus palabras, primero manifestó que lo primero que estaban esperando era la nacionalización de los defensores centrales.

"Sí lo ofrecieron al club, pero el cupo de extranjeros estaba complicado por lo que venía pasando, ya que estábamos esperando a que se nacionalicen los dos (Williams Riveros y Matías Di Benedetto), pero es verdad que el tema económico de verdad también era muy complicado", empezó diciendo Barcos.

"Ya la plantilla estaba ciertamente cerrada. Siempre digo yo que, cuando se trata de un jugador sumamente diferente, siempre las puertas están abiertas pero que tiene que ir acorde a un tema económico", complementó.

"En ese sentido, no soy partícipe de hacer propuestas económicas que tengan recursos variables y que estén condicionados. Creo que tenemos que ser serios en ese sentido. Si bien es cierto, siempre hay alguna apuesta y cierto riesgo, pero tampoco vamos a ir hipotecando al club", explicó el director deportivo, resaltando que para un fichaje de este tipo se requiere una buena suma económica.

PUEDES VER: Sekou Gassama tras su primer partido con Universitario: "Me sentí un poco cansado, hace tiempo que no jugaba"

lr.pe

¿Cuál es el actual valor de mercado de William Carvalho?

Según la más reciente actualización del portal Transfermarkt, William Carvalho posee un valor de mercado de 1.2 millones de euros. Cabe recordar que el futbolista portugués cuenta con una extensa trayectoria en Europa y que, en el punto más alto de su carrera, llegó a estar cotizado en 30 millones de euros. A continuación, repasa su recorrido profesional.

