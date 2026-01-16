Alfonso Barco sorprendió tras convertirse en nuevo jugador del HNK Rijeka. El volante peruano jugó todo el 2025 en Emelec de Ecuador, donde tuvo un correcto desempeño junto con Christian Cueva. Sin embargo, decidió finiquitar su vínculo con el club tras los problemas financieros y ahora ha decidido vivir su primera experiencia en Europa. Es nuevo jugador del vigente campeón del fútbol croata.

Durante su presentación en Rijeka, Barco contó que tuvo una charla con su padre Álvaro Barco y su tío 'Chemo' del Solar. Ambos estuvieron de acuerdo con que llegue al Viejo Continente para que experimente esta nueva liga.

Alfonso Barco contó qué conversó con 'Chemo' del Solar antes de llegar a Rijeka

“Hablé mucho con ellos (Álvaro y Chemo) y les pedí consejos siempre que los necesitaba, todo para mejorar y ser mejor futbolista. Fueron ellos quienes me sugirieron probar suerte en Europa”, contó en charla con el club croata.

Asimismo, el popular 'Fonchi' compartió su alegría por vestir los colores del Rijeka. “El camino ha sido duro, pero estoy contento de estar aquí y de formar parte del equipo. Estoy muy motivado para empezar esta aventura. Sé que Rijeka ganó el campeonato la temporada pasada y que las expectativas son altas. Hablé con el entrenador y vi una oportunidad para mi carrera en todo esto”, añadió.

Finalmente, dejó en claro que mostrará su mejor nivel para alcanzar los objetivos del club. “Estoy muy contento de estar aquí y voy a dar lo mejor de mí para demostrar lo que valgo”, concluyó.

¿En qué clubes ha jugado Alfonso Barco?

HNK Rijeka será la primera experiencia de Alfonso Barco en el fútbol de Europa. A continuación, revisa en qué clubes ha jugado el volante de contención.