Una de las grandes polémicas que viene dejando esta fecha 2 del Torneo Apertura 2026 se produjo la noche del último sábado en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El partido que Universitario y Cusco FC disputaron en dicho recinto terminó empatado 1-1 luego de que el árbitro Kevin Ortega cobrara un controvertido penal para el cuadro local en los minutos finales.

La decisión provocó la enérgica protesta del director deportivo Álvaro Barco, quien se quejó de que el réferi se haya "inventado" la falta que privó a su equipo de la victoria. En tono sarcástico, el directivo aseguró que la 'U' tuvo que jugar contra 13 rivales, en referencia a los 11 futbolistas del cuadro dorado más la altura de la Ciudad Imperial y el arbitraje.

Álvaro Barco sobre Kevin Ortega: "Imposible que haya visto penal"

"Siempre venir a Cusco es muy difícil. Jugar en la altura ante un buen equipo es doblemente difícil. Siempre digo que, cuando uno va a jugar a la altura, el equipo local juega con 12. Esta vez jugó con 13, porque es imposible que el árbitro haya visto penal. Fue un invento absoluto. El árbitro inventó algo que todo el estadio no vio, solo él y el VAR. Nos quita 2 puntos que creo que merecíamos, porque hicimos un buen partido”, declaró Barco al final del compromiso.

"Por supuesto que queda claro que no fue penal, fue un invento. No fue mano, nada. Nadie sabía de dónde venía el invento. Hicimos un esfuerzo inmenso. Venir a jugar a la altura es como si el otro equipo jugara con 12, el esfuerzo físicamente es terrible. Estábamos bastante bien parados y la única forma que nos pudieran meter gol era así. En mi opinión, inventó un penal”, insistió el exjugador.

¿Por qué Kevin Ortega cobró penal para Cusco FC ante Universitario?

De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, Ortega sancionó la pena máxima luego de analizar en el VAR una presunta falta de Williams Riveros sobre Aldair Fuentes en el área de los cremas. No obstante, el lateral José Carabalí aseguró que el propio árbitro admitió luego que se había equivocado.