HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Fútbol Peruano

Prensa argentina se rinde ante Hernán Barcos tras hat-trick con FC Cajamarca: "A sus 41 años dio vuelta un partido"

FC Cajamarca logró su primera victoria en el Torneo Apertura de la Liga 1, venciendo a Melgar 3-1, gracias a un hat-trick del experimentado Hernán Barcos.

Prensa argentina se rindió ante Hernán Barcos. Foto: composición LR/Diario Olé/ Liga 1
Prensa argentina se rindió ante Hernán Barcos. Foto: composición LR/Diario Olé/ Liga 1

FC Cajamarca sumó su primera victoria en el Torneo Apertura de la Liga 1 frente a Melgar, en el encuentro correspondiente a la fecha 4. El conjunto cajamarquino, que comenzó perdiendo por un gol, tuvo su 'héroe': Hernán Barcos, quien con 41 años se puso el equipo al hombro y, con un imponente hat-trick, logró que los cajamarquinos se llevaran la victoria por 3-1.

Tras estos hechos, el 'Pirata' se volvió noticia en Argentina, pues su gran actuación sorprendió a varios medios de su país de origen. El medio Diario Olé le dedicó una nota especial al desempeño del experimentado delantero, destacando su gran actuación. Sin embargo, algo que llamó la atención dentro de su nota fue que también recordaron su temporada pasada en Alianza Lima, sobre todo por el partido frente a Boca Juniors, donde lo calificaron como el "verdugo" de los xeneizes.

PUEDES VER: Javier Rabanal, Jairo Concha y Caín Fara protagonizan fuerte intercambio de palabras con hinchas de Sporting Cristal

lr.pe

Prensa argentina se rindió ante Hernán Barcos

"El verdugo de Boca que a sus 41 años dio vuelta un partido con un hat-trick", titula Olé en la nota dedicada a Hernán Barcos.

"Inoxidable: con tres goles a sus 41 años, Hernán Barcos, verdugo de Boca en la fase 2 de la Copa Libertadores 2025, dio vuelta el partido ante Melgar para el triunfo de su Fútbol Club Cajamarca por 3-1 este sábado en la Liga1, la Primera División de Perú. Fue en una ráfaga que el argentino, nacido en Bell Ville y que llegó a este club el mes pasado, luego de quedar libre de Alianza Lima, marcó todos los tantos que le dieron la primera victoria al FC Cajamarca en esta cuarta fecha del torneo peruano", escribió el medio argentino. 

Diario Olé dedicó una nota completa a Hernán Barcos. Foto: Diario Olé

Diario Olé dedicó una nota completa a Hernán Barcos. Foto: Diario Olé

PUEDES VER: Julieta Lazcano recordó su paso por Alianza Lima y admitió que le gustaría volver: "El club superó mis expectativas"

lr.pe

Hernán Barcos es goleador en la Liga 1 2026

Con su hat-trick frente a Melgar, Hernán Barcos se colocó en la cima de la tabla de goleadores del Torneo Apertura. El 'Pirata' acumula 6 goles en la temporada, mientras que su más cercano rival, Álex Valera, suma 4 anotaciones.

Notas relacionadas
Hernán Barcos tras marcar su primer hat-trick en el Perú como jugador de FC Cajamarca: "Este equipo me representa"

Hernán Barcos tras marcar su primer hat-trick en el Perú como jugador de FC Cajamarca: "Este equipo me representa"

LEER MÁS
Hernán Barcos marcó sensacional gol de tiro libre y completó su hat-trick para el primer triunfo de FC Cajamarca en la Liga 1 2026

Hernán Barcos marcó sensacional gol de tiro libre y completó su hat-trick para el primer triunfo de FC Cajamarca en la Liga 1 2026

LEER MÁS
Con 3 goles de Hernán Barcos, FC Cajamarca le remontó a Melgar y logró su primer triunfo de la Liga 1 2026

Con 3 goles de Hernán Barcos, FC Cajamarca le remontó a Melgar y logró su primer triunfo de la Liga 1 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Javier Rabanal, Jairo Concha y Caín Fara protagonizan fuerte intercambio de palabras con hinchas de Sporting Cristal

Javier Rabanal, Jairo Concha y Caín Fara protagonizan fuerte intercambio de palabras con hinchas de Sporting Cristal

LEER MÁS
Mauro Cantoro cuestionó a Javier Rabanal tras empate entre Universitario y Sporting Cristal en los minutos finales: "Es toda del entrenador"

Mauro Cantoro cuestionó a Javier Rabanal tras empate entre Universitario y Sporting Cristal en los minutos finales: "Es toda del entrenador"

LEER MÁS
Pablo Guede revela por qué no usa a Pedro Aquino en Alianza Lima, pese a que el jugador descartó lesión: "Es un tema mío"

Pablo Guede revela por qué no usa a Pedro Aquino en Alianza Lima, pese a que el jugador descartó lesión: "Es un tema mío"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Prensa argentina se rinde ante Hernán Barcos tras hat-trick con FC Cajamarca: "A sus 41 años dio vuelta un partido"

La Comisión Europea exige a EE. UU. "claridad" sobre los aranceles y muestra preocupación por el acuerdo comercial

Hinchas de Sporting Cristal agotaron las entradas ante 2 de Mayo a 2 días del partido

Fútbol Peruano

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: partidos de HOY por la fecha 4 del Torneo Apertura

Javier Rabanal, Jairo Concha y Caín Fara protagonizan fuerte intercambio de palabras con hinchas de Sporting Cristal

Mauro Cantoro cuestionó a Javier Rabanal tras empate entre Universitario y Sporting Cristal en los minutos finales: "Es toda del entrenador"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Nuevas rutas del Metro: Línea 8 conectará El Agustino con el Cercado y Línea 9 unirá San Miguel con el Rímac

Ica: después de 21 días de ser baleado murió en alcalde de Los Aquijes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025