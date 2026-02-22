FC Cajamarca sumó su primera victoria en el Torneo Apertura de la Liga 1 frente a Melgar, en el encuentro correspondiente a la fecha 4. El conjunto cajamarquino, que comenzó perdiendo por un gol, tuvo su 'héroe': Hernán Barcos, quien con 41 años se puso el equipo al hombro y, con un imponente hat-trick, logró que los cajamarquinos se llevaran la victoria por 3-1.

Tras estos hechos, el 'Pirata' se volvió noticia en Argentina, pues su gran actuación sorprendió a varios medios de su país de origen. El medio Diario Olé le dedicó una nota especial al desempeño del experimentado delantero, destacando su gran actuación. Sin embargo, algo que llamó la atención dentro de su nota fue que también recordaron su temporada pasada en Alianza Lima, sobre todo por el partido frente a Boca Juniors, donde lo calificaron como el "verdugo" de los xeneizes.

Prensa argentina se rindió ante Hernán Barcos

"El verdugo de Boca que a sus 41 años dio vuelta un partido con un hat-trick", titula Olé en la nota dedicada a Hernán Barcos.

"Inoxidable: con tres goles a sus 41 años, Hernán Barcos, verdugo de Boca en la fase 2 de la Copa Libertadores 2025, dio vuelta el partido ante Melgar para el triunfo de su Fútbol Club Cajamarca por 3-1 este sábado en la Liga1, la Primera División de Perú. Fue en una ráfaga que el argentino, nacido en Bell Ville y que llegó a este club el mes pasado, luego de quedar libre de Alianza Lima, marcó todos los tantos que le dieron la primera victoria al FC Cajamarca en esta cuarta fecha del torneo peruano", escribió el medio argentino.

Diario Olé dedicó una nota completa a Hernán Barcos. Foto: Diario Olé

Hernán Barcos es goleador en la Liga 1 2026

Con su hat-trick frente a Melgar, Hernán Barcos se colocó en la cima de la tabla de goleadores del Torneo Apertura. El 'Pirata' acumula 6 goles en la temporada, mientras que su más cercano rival, Álex Valera, suma 4 anotaciones.