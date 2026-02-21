HOYSuscripcion LR Focus

Hallan cuerpo sin vida de rescatista arrastrado por el río Rímac
Deportes

Kevin Quevedo le responde fuerte a Reimond Manco por supuesta versión de su no convocatoria en Alianza Lima: "Payaso"

El extremo blanquiazul se pronunció vía redes sociales luego de que el exjugador deslizara el presunto motivo por el que no fue tomado en cuenta para el partido ante Sport Boys.

Kevin Quevedo no tomó a bien las palabras de Reimond Manco. Foto: composición de LR/Alianza Lima/captura de YouTube
Uno de los ausentes en Alianza Lima durante el partido contra Sport Boys, por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026, fue Kevin Quevedo. El extremo no estuvo ni siquiera entre los convocados por el técnico Pablo Guede, una decisión que generó toda clase de comentarios entre los hinchas.

Quien también se pronunció por el no llamado del atacante fue el exfutbolista Reimond Manco. En su programa de YouTube, el 'Rei' dejó entrever que el entrenador íntimo no habría considerado a Quevedo por una tardanza, versión que el jugador no tardó en responder.

PUEDES VER: Mr Peet fue operado de urgencia y quedó fuera de la narración del Alianza Lima contra Sport Boys

¿Qué le respondió Kevin Quevedo a Reimond Manco?

En su cuenta de Instagram, el delantero compartió una historia en la cual citó de forma irónica las palabras de Manco para luego arremeter en su contra. "Tengo información... Payaso de...", fue el mensaje que dejó el futbolista blanquiazul.

Foto: captura de Instagram

"Tengo información de por qué Quevedo no está en lista de convocados. Sí estuvo, pero lo sacaron porque llegó tarde al entrenamiento", había dicho el exjotita en su espacio 'A la cama con Rei'. El ahora comentarista deportivo incluso llegó a comparar este episodio con uno ocurrido el año pasado, en plena Copa Sudamericana.

"Una vez más se repite la historia que sucedió antes del partido con la U. de Chile por Sudamericana, que por eso lo sacó Gorosito del once titular, por haber llegado tarde en reiteradas oportunidades", sostuvo Manco.

PUEDES VER: Federico Girotti y su reacción de furia al patear una botella tras quedar sin minutos en el Alianza Lima contra Sport Boys

Números de Kevin Quevedo en Alianza Lima

En lo que va de este 2026, Kevin Quevedo solo ha disputado cuatro partidos con Alianza Lima: un amistoso y tres por competencias oficiales (Liga 1 y Copa Libertadores). Solo fue titular una vez, en ninguno de dichos cotejo llegó a completar los 90 minutos y no registra goles ni asistencias.

