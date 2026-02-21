Federico Girotti habría tenido efusiva reacción pateando una botella tras quedar sin minutos en el Alianza Lima contra Sport Boys
Según la periodista Analú Rodríguez, el delantero argentino pateó la botella al percatarse de que Pablo Guede no lo había tomado en cuenta.
Federico Girotti no fue parte de la victoria de Alianza Lima frente a Sport Boys por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1. El argentino, a pesar de ser convocado, no fue escogido para salir al terreno de juego por parte de Pablo Guede. Esto habría ocasionado un malestar en el delantero, según la explicación de la periodista Analú Rodríguez.
De acuerdo a lo que pudo observar y explicar la comunicadora, Girotti, al ver que ya no quedaban más cambios, expresó su malestar pateando una botella en el banco de suplentes, generando asombro.
Federico Girotti habría pateado una botella tras quedar sin minutos frente a Sport Boys
Según informó la transmisión de L1 MAX, Federico Girotti mostró su frustración pateando una botella en el banco de suplentes al darse cuenta de que Pablo Guede ya había realizado sus cinco cambios y no lo incluyó.
"Lo que pasa es que no le quedan cambios a Alianza Lima, con el ingreso de Chávez y Burlamaqui, por eso el enojo de Girotti", explicó Analú.
¿Cómo le va Federico Girotti en Alianza Lima?
Desde su llegada el delantero argentino ha jugado cuatro encuentros oficiales con la camiseta blanquiazul, dos en la Liga 1 Torneo Apertura y dos en Copa Libertadores. Sin embargo, la hinchada espera que muy pronto lleguen los goles, pues Girotti de momento no ha podido estrenarse con el conjunto íntimo.
¿Cuál es el valor de Federico Girotti?
Actualmente, el jugador de 26 años tiene un valor de 2 millones de euros, esto de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt.