HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cierran accesos a la vía expresa Línea Amarilla hacia Lima
Cierran accesos a la vía expresa Línea Amarilla hacia Lima     Cierran accesos a la vía expresa Línea Amarilla hacia Lima     Cierran accesos a la vía expresa Línea Amarilla hacia Lima     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo

Fútbol Peruano

Federico Girotti habría tenido efusiva reacción pateando una botella tras quedar sin minutos en el Alianza Lima contra Sport Boys

Según la periodista Analú Rodríguez, el delantero argentino pateó la botella al percatarse de que Pablo Guede no lo había tomado en cuenta.

Alejandro Girotti no tuvo minutos frente a Sport Boys. Foto: X
Alejandro Girotti no tuvo minutos frente a Sport Boys. Foto: X

Federico Girotti no fue parte de la victoria de Alianza Lima frente a Sport Boys por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1. El argentino, a pesar de ser convocado, no fue escogido para salir al terreno de juego por parte de Pablo Guede. Esto habría ocasionado un malestar en el delantero, según la explicación de la periodista Analú Rodríguez.

De acuerdo a lo que pudo observar y explicar la comunicadora, Girotti, al ver que ya no quedaban más cambios, expresó su malestar pateando una botella en el banco de suplentes, generando asombro.

PUEDES VER: Pablo Guede confronta a la prensa tras cuestionamientos sobre el rendimiento de Alianza Lima: “No están viendo la realidad”

lr.pe

Federico Girotti habría pateado una botella tras quedar sin minutos frente a Sport Boys

Según informó la transmisión de L1 MAX, Federico Girotti mostró su frustración pateando una botella en el banco de suplentes al darse cuenta de que Pablo Guede ya había realizado sus cinco cambios y no lo incluyó.

"Lo que pasa es que no le quedan cambios a Alianza Lima, con el ingreso de Chávez y Burlamaqui, por eso el enojo de Girotti", explicó Analú.

PUEDES VER: Paolo Guerrero sale en defensa de Pablo Guede y apunta contra los detractores de Alianza Lima: "Somos amenaza para el otro equipo"

lr.pe

¿Cómo le va Federico Girotti en Alianza Lima?

Desde su llegada el delantero argentino ha jugado cuatro encuentros oficiales con la camiseta blanquiazul, dos en la Liga 1 Torneo Apertura y dos en Copa Libertadores. Sin embargo, la hinchada espera que muy pronto lleguen los goles, pues Girotti de momento no ha podido estrenarse con el conjunto íntimo.

¿Cuál es el valor de Federico Girotti?

Actualmente, el jugador de 26 años tiene un valor de 2 millones de euros, esto de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt.

Notas relacionadas
Alianza Lima vs Sesi Bauru EN VIVO por la semifinal del Sudamericano de Vóley: horarios y canales para ver el partido

Alianza Lima vs Sesi Bauru EN VIVO por la semifinal del Sudamericano de Vóley: horarios y canales para ver el partido

LEER MÁS
Paolo Guerrero sale en defensa de Pablo Guede y apunta contra los detractores de Alianza Lima: "Somos amenaza para el otro equipo"

Paolo Guerrero sale en defensa de Pablo Guede y apunta contra los detractores de Alianza Lima: "Somos amenaza para el otro equipo"

LEER MÁS
Pablo Guede confronta a la prensa tras cuestionamientos sobre el rendimiento de Alianza Lima: “No están viendo la realidad”

Pablo Guede confronta a la prensa tras cuestionamientos sobre el rendimiento de Alianza Lima: “No están viendo la realidad”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paolo Guerrero sale en defensa de Pablo Guede y apunta contra los detractores de Alianza Lima: "Somos amenaza para el otro equipo"

Paolo Guerrero sale en defensa de Pablo Guede y apunta contra los detractores de Alianza Lima: "Somos amenaza para el otro equipo"

LEER MÁS
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Universitario HOY EN VIVO por el Torneo Apertura de Liga 1 2026?

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Universitario HOY EN VIVO por el Torneo Apertura de Liga 1 2026?

LEER MÁS
Pablo Guede confronta a la prensa tras cuestionamientos sobre el rendimiento de Alianza Lima: “No están viendo la realidad”

Pablo Guede confronta a la prensa tras cuestionamientos sobre el rendimiento de Alianza Lima: “No están viendo la realidad”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Federico Girotti habría tenido efusiva reacción pateando una botella tras quedar sin minutos en el Alianza Lima contra Sport Boys

¿A qué hora juega Real Madrid vs Osasuna HOY por LaLiga de España vía DSports?

‘Los Injertos del Cono Norte’: Poder Judicial confirma 36 meses de prisión preventiva contra seis investigados por extorsión

Fútbol Peruano

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Universitario HOY EN VIVO por el Torneo Apertura de Liga 1 2026?

Pablo Guede revela por qué no usa a Pedro Aquino en Alianza Lima, pese a que el jugador descartó lesión: "Es un tema mío"

Programación Liga 1 2026: partidos de HOY por la fecha 4 del Torneo Apertura

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Balcázar en expectativa ante situación ministerial: visitas a despacho, pedido de partidos y ministros que se posicionan

Carlos León Moya: “En esta elección se ha mediocrizado mucho la derecha, sí. Pero también la izquierda”.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025