Deportes

Alianza Lima venció a Sport Boys en Matute, pero hinchas exigen la salida de Pablo Guede

Solitario gol de Renzo Garcés le dio el triunfo a los íntimos y el liderato momentáneo del Torneo Apertura (1-0).

Alianza Lima venció a Sport Boys en Matute.
Alianza Lima venció a Sport Boys en Matute. | Liga 1

Triunfo soso. El hincha de Alianza Lima salió anoche de Matute con cierta desazón. Si bien el elenco íntimo venció 1-0 a Sport Boys, aún no se muestra un estilo de juego claro, algo que desde las cuatro tribunas del coloso victoriano se viene reclamando.

El triunfo contra los rosados es bueno luego de un amargo 0-0 contra Sullana, por lo que Alianza amaneció como líder del Torneo Apertura (10 puntos) y está a la espera de lo que hoy pueda hacer FBC Melgar (9) contra Cajamarca y UTC (9) el domingo contra ADT en Tarma.

El técnico Pablo Guede sorprendió con la inclusión de Luis Advíncula, pero como extremo por derecha, dejando la banda a Marco Huamán. Y en la volante Esteban Pavez volvió al once titular luego de algunas semanas de ausencia por lesión.

El partido se tornó muy caliente debido a algunos cruces que hubo en la mitad del campo y a la vez muy trabado. Los íntimos recuperaban rápidamente el balón y se ordenaba en busca de armar su juego. Conforme pasaba el tiempo, Alianza se iba lanzando más en ataque y una combinación de Paolo Guerrero con Advíncula fue directo al tiro de esquina que terminaría en gol de Renzo Garcés (32’).

Jairo Vélez cobró y el esférico fue para la cabeza de Eryc Castillo, quien habilitó a Garcés, haciendo una pirueta pudo empujar el balón para el 1-0 parcial.

El conjunto rosado no podía controlar el juego aliancista y no pasó mucho tiempo para que los “blanquiazules” amplíen la ventaja a través de Huamán (41’), pero el árbitro anuló la acción por una falta previa del propio lateral derecho.

Para el complemento el duelo siguió trabado. Alianza apelaba a las individualidades y el equipo no mostraba un estilo claro de juego. Incluso la más clara del segundo tiempo llegó en los pies de Vélez, al meterse una corrida desde su campo hasta llegar al área contraria, amagar y sacar un buen remate que el ‘1’ del Boys desvió.

Guede buscó asegurar los tres puntos y mandó al campo de juego a Gaspar Gentile y Luis Ramos, pero los cambios no le funcionaron y el 1-0 no se movió. Si bien se sacaron tres puntos, hay mucha desazón en La Victoria por el estilo mostrado.

