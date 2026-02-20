Mr Peet fue operado de urgencia y quedó fuera de la narración del Alianza Lima contra Sport Boys

Todo va quedando listo para el esperado partido entre Alianza Lima vs Sport Boys, en el Estadio Alejandro Villanueva. por la cuarta fecha del Torneo Apertura. Sin embargo, la gran novedad será la ausencia de Mr Peet en la narración. El periodista deportivo fue operado de emergencia antes del picante duelo. De este modo, es imposible que cubra el cotejo por un delicado problema de salud.

No es un secreto que Mr Peet es una de las voces principales de L1 MX y también es hincha de Alianza Lima. Sin embargo, la producción tuvo que alinear otra dupla de prensa para transmitir el cotejo. La buena noticia es que el conductor de 'A Presión' se encuentra estable descansando.

¿Por qué operaron a Mr Peet antes del Alianza Lima contra Sport Boys?

Su compañera de trabajo, Ana Lucía Rodríguez, confirmó que fue operado de apendicitis. "Fue operado hoy en la mañana, le dio apendicitis. Le mandamos un gran abrazo, pronta recuperación. Peter, obviamente, no va a narrar el partido (entre blanquiauzles y rosados). Quien va a narrar es Michael Cordero; le deseamos todo lo mejor del mundo a Michael", reveló 'Analu'.

Pronóstico de Alianza Lima ante Sport Boys

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Alianza Lima sobre Sport Boys, considerando la localía de los blanquiazules.

Betsson: gana Alianza (1,34), empate (4,75), gana Boys (8,40)

Betano: gana Alianza (1,42), empate (4,45), gana Boys (9,50)

Bet365: gana Alianza (1,38), empate (4,20), gana Boys (8,00)

1XBet: gana Alianza (1,39), empate (4,40), gana Boys (7,90)

Coolbet: gana Alianza (1,34), empate (4,65), gana Boys (10,50)

Doradobet: gana Alianza (1,44), empate (4,75), gana Boys (8,50).



