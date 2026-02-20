HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Mr Peet fue operado de urgencia y quedó fuera de la narración del Alianza Lima contra Sport Boys

El periodista deportivo no estará en la transmisión del partido de Alianza Lima contra Sport Boys debido a una intervención quirúrgica. No obstante, ya se encuentra estable descansando.

Mr Peet ausente en el partido de Alianza Lima vs Sport Boys. Foto: Lr/Latina
Mr Peet ausente en el partido de Alianza Lima vs Sport Boys. Foto: Lr/Latina

Todo va quedando listo para el esperado partido entre Alianza Lima vs Sport Boys, en el Estadio Alejandro Villanueva. por la cuarta fecha del Torneo Apertura. Sin embargo, la gran novedad será la ausencia de Mr Peet en la narración. El periodista deportivo fue operado de emergencia antes del picante duelo. De este modo, es imposible que cubra el cotejo por un delicado problema de salud.

No es un secreto que Mr Peet es una de las voces principales de L1 MX y también es hincha de Alianza Lima. Sin embargo, la producción tuvo que alinear otra dupla de prensa para transmitir el cotejo. La buena noticia es que el conductor de 'A Presión' se encuentra estable descansando.

PUEDES VER: Flavio Maestri lapida a Felipe Vizeu previo al Sporting Cristal contra Universitario: "El '9' tiene que aguantar y saber dar un pase"

lr.pe

¿Por qué operaron a Mr Peet antes del Alianza Lima contra Sport Boys?

Su compañera de trabajo, Ana Lucía Rodríguez, confirmó que fue operado de apendicitis. "Fue operado hoy en la mañana, le dio apendicitis. Le mandamos un gran abrazo, pronta recuperación. Peter, obviamente, no va a narrar el partido (entre blanquiauzles y rosados). Quien va a narrar es Michael Cordero; le deseamos todo lo mejor del mundo a Michael", reveló 'Analu'.

PUEDES VER: Ignacio Buse vs Matteo Berrettini EN VIVO por los cuartos de final del Río Open 2026: se detiene el partido por fuertes lluvias

lr.pe

Pronóstico de Alianza Lima ante Sport Boys

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Alianza Lima sobre Sport Boys, considerando la localía de los blanquiazules.

  • Betsson: gana Alianza (1,34), empate (4,75), gana Boys (8,40)
  • Betano: gana Alianza (1,42), empate (4,45), gana Boys (9,50)
  • Bet365: gana Alianza (1,38), empate (4,20), gana Boys (8,00)
  • 1XBet: gana Alianza (1,39), empate (4,40), gana Boys (7,90)
  • Coolbet: gana Alianza (1,34), empate (4,65), gana Boys (10,50)
  • Doradobet: gana Alianza (1,44), empate (4,75), gana Boys (8,50).


