Alianza Lima vs Sesi Bauru EN VIVO por la semifinal del Sudamericano de Vóley: horarios y canales para ver el partido

Alianza Lima se enfrenta a Sesi Bauru, este sábado 21 de febrero a las 7:30 pm, por la semifinal al Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. El campeón de la Liga Peruana de Voleibol sueña con el batacazo del torneo en Villa El Salvador aunque al frente estará la favorita. Los hinchas que asistan al Coliseo Lucha Fuentes pueden ver el duelo en Latina Televisión y seguir todas las incidencias en La República Deportes.

El respetado rival logró una victoria contundente sobre UVIV Guayaquil en la segunda fecha del torneo. Además, firmó un asombroso 3-0 ante Regatas Lima. De este modo, se mantiene invicto como líder de su grupo e incluso tiene en sus filas a a jugadoras de la selección brasileña.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sesi Bauru por la semifinal del Sudamericano de Vóley?

Nadie quiere perderse el esperado cruce entre Alianza Lima y Sesi Bauru por las semifinales del Campeonato Sudamericano de Voleibol. Por este motivo, La República Deportes te juega los horarios confirmados para que veas el picante partido desde diferentes lugares.

Perú: 7:30 pm

Colombia: 7:30 pm

Ecuador: 7:30 pm

Brasil: 9:30 pm

Argentina: 9:30 pm

Chile: 9:30 pm

¿Dónde ver Alianza Lima vs Sesi Bauru por el Sudamericano de Vóley 2026?

Los fanáticos del voleibol que no asistan al Coliseo Lucha Fuentes pueden ver el partido en Latina Televisión, en la app y también en La República Deportes el minuto a minuto. El sexteto aliancista no parte como favorito, pero buscará dar el golpe respaldado por sus hinchas.

Clubes peruanos en las semifinales del Sudamericano de Vóley

La Universidad San Martín, próximo oponente de Osasco, logró una victoria crucial al derrotar a Banco República de Uruguay en la última jornada de la Fase de Grupos, asegurando su clasificación como el mejor segundo del torneo. Con este resultado, se enfrentarán en la competencia no solo dos equipos peruanos, sino también dos brasileños, quienes pelearán por un lugar en la final del Sudamericano de Clubes y por los dos boletos disponibles para el próximo Mundial de Clubes.