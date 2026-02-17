Partidos del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: programación y canal de TV para ver la fecha 1 del torneo

El Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 contará con 3 representantes peruanos. Foto: composición LR/Betsabeth de Los Santos

El Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 contará con 3 representantes peruanos. Foto: composición LR/Betsabeth de Los Santos

Todo está listo para que los aficionados peruanos vivan la fiesta del Sudamericano de Clubes Femenino de Vóley 2026. El certamen que reune a los 9 mejores equipos del continente se disputará en la ciudad de Lima y la primera jornada se llevará a cabo este miércoles 18 de enero.

Si bien los clubes brasileños parten como favoritos, Alianza Lima, Regatas Lima y la Universidad San Martín buscarán dar el golpe y adjudicarse las 2 plazas que ofrece la competición para el Mundial de Clubes de Vóley.

Programación del Sudamericano de Clubes de Vóley: fecha 1

Osasco de Brasil y Olympic Cochabamba de Bolivia serán los encargados de jugar el primer partido del Sudamericano de Clubes 2026.

Osasco vs Olympic | 2.45 p. m. | Grupo B

Alianza Lima vs BCO República | 5.00 p. m. | Grupo A

Regatas Lima vs UVIV | 7.30 p. m. | Grupo C

Grupos del Sudamericano de Vóley

Alianza Lima y San Martín comparten zona en la primera etapa de torneo internacional. Por su parte, Regatas se ubica en el grupo C.

Grupo A: Alianza Lima (Perú), Universidad San Martín (Perú) y Banco República (Uruguay)

Alianza Lima (Perú), Universidad San Martín (Perú) y Banco República (Uruguay) Grupo B: Osasco (Brasil), Boston College (Chile) y Olympic Cochabamba (Bolivia)

Osasco (Brasil), Boston College (Chile) y Olympic Cochabamba (Bolivia) Grupo C: Regatas Lima (Perú), Sesi SP (Brasil) y UVIV (Ecuador).

¿Dónde ver el Sudamericano de Clubes de Vóley?

Latina TV (canal 2 y 702 en HD) permitirá ver todos los partidos del Sudamericano de Clubes Femenino de Vóley a través de sus distintas plataformas. Otra manera de seguir los cotejos es mediante la página web de la Confederación Sudamericana de Vóley (CSV).

¿Dónde se juega el Sudamericano de Clubes Femenino 2026?

El Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador será testigo de todos los partidos entre el miércoles 18 y el domingo 22 de febrero.

Sudamericano de Clubes de Vóley: entradas

Las entradas para el Sudamericano de Clubes de Vóley se pueden adquirir a través de la paltaforma Joinnus.