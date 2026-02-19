Andrés Mendoza, fiel a su estilo, desató polémica por su fuertes comentarios contra Paolo Guerrero. El popular 'Cóndor' elogió el penal bien pateado por Yoshimar Yotún ante 2 de Mayo y lo comparó con Paolo Guerrero, ya que el capitán de Alianza Lima decidió cederle la responsabilidad al extremo Eryc Castillo. El exfutbolista, en el programa 'Tinbet', aseguró que el goleador de la selección peruana tuvo miedo.

Sporting Cristal estaba contra las cuerdas en Paraguay, pero una jugada individual cambio el destino del partido. El árbitro cobró penal a los 62 minutos y 'Yoshi' pidió la pelota para clavarla arriba. El golazo del experimentado volante fue clave para adelantar en el marcador a los 'celestes' y darle tranquilidad a sus compañeros.

¿Qué dijo el 'Cóndor' Mendoza sobre Yoshimar Yotún y Paolo Guerrero?

Andrés Mendoza destacó la actitud de Yoshimar Yotún por asumir la responsabilidad y cargar con la presión del equipo. El volante peruano no dudó en pedir la pelota y abrir el marcador. En cambio, Paolo Guerrero vivió una historia diferente. "Acá Yotún era capitán, agarró la pelota y pateó el penal, así es. Era el indicado de patear el penal. Así como Paolo Guerrero tenía que patear el penal, pero no lo hizo y arrugó", declaró en 'Tinbet'.

¿Por qué Paolo Guerrero no pateó penal en la eliminación de Alianza Lima?

El goleador de Alianza Lima sorprendió con sus declaraciones en zona mixta. "Nada, no me sentía con confianza. Asumo la responsabilidad, la culpa es mía por no patear el penal. No me sentía con confianza, venía con un poco de desgaste. Asumo la responsabilidad", explicó en un primer momento.

"Creo que no podemos echarle la culpa a una persona. Creo que somos un grupo y tenemos que poner la cara todos. No esperábamos esto, esperábamos revertir lo que nos pasó en Paraguay. Es duro e inexplicable. Pero nada, tenemos una temporada por delante. A levantar cabeza porque el sábado tenemos otro partido", sentenció luego del cotejo contra 2 de Mayo.



¿Qué dijo el Puma Carranza sobre las declaraciones de Paolo Guerrero en Copa Libertadores?

El ídolo de Universitario sorprendió al defender a Paolo Guerrero: "He visto que él se la está comiedo y eso es bueno. Veo que su compañero no estaba pasando un buen momento en el partido y seguero le dijo para patear y gana confianza. Paolo es tranquilo, sereno y entendió. Nosotros hemos jugado en la cancha y yo he visto el penal que pateó en la Copa América o en Eliminatorias. Paolo está defendiendo a Castillo", enfatizó el 'Puma' Carranza en el podscast 'La Interna'.

