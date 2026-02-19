Alianza Lima no atraviesa su mejor momento, tras quedar eliminado de forma prematura ante 2 de Mayo por Copa Libertadores e incluso empató sin goles con Alianza Atlético. Los resultados no acompañan y la idea de juego tampoco se ve en la cancha. Por este motivo, la directiva aliancista estaría pensando en un técnico con más expreriencia. Reimond Manco reveló un acercamiento entre los 'íntimos' y Ricardo Gareca.

Pablo Guede contra las cuerdas al no tener un once titular consolidado y una mala lectura para los cambios. El exfutbolista aseguró que no ve a Wilmar Valencia como el nuevo DT aliancista y en realidad el popular club de La Victoria se mantiene interesado en Ricardo Gareca para revertir la situación.

¿Qué dijo Reimond Manco sobre Ricardo Gareca en Alianza Lima?

El exfutbolista asombró con sus declaraciones. "Yo no sé cómo se tomaría este suceso. Mucho influye el malestar de la hinchada aliancista. Creo que no va a pasar el fichaje de Wilmar Valencia por Pablo Guede, ya que creo que la gente estará en contra de Franco Navarro. Sin embargo, diferente posición sería que sacan a Pablo Guede e inmediatamente presentan a otro entrenador, que me han confirmado que ya hubo un acercamiento con Ricardo Gareca, por ahí hasta ni se tiene que ir Franco Navarro", enfatizó Reimond Manco en 'Juego Cruzado'.

De todos modos, la continuidad de Pablo Guede como DT de Alianza Lima se puede definir luego del partido contra Sport Boys. Un empate o una derrota contra el cuadro 'chalaco' lo pone prácticamente en la lona. Evidentemente, un triunfo calma un poco la tormenta en el Estadio Alejandro Villanueva.

La última bala de Pablo Guede será contra Sport Boys

Guede tendrá una última oportunidad contra Boys en Matute. "Hay mucha tensión en Alianza Lima, no hay tranquilidad por el tema de Pablo Guede. Va a llegar al partido con Boys, pero su continuidad va a depender de lo que logre y su funcionalidad. Un mal resltado, en 'Matute', significa que no va a continuar en Alianza Lima", apuntó el periodista José Varela.

¿Cuándo juega Alianza Lima contra Sport Boys por la Liga 1 2026?

El compromiso entre Alianza Lima y Sport Boys por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026 se disputará este viernes 20 de febrero, a partir de las 8.00 p. m. El encuentro se llevará a cabo en Matute y contará con la transmisión de L1 Max.