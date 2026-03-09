HOYSuscripcion LR Focus

Franco Velazco sobre lesión de Sekou Gassama: "Después de la fecha FIFA deberíamos tenerlo al 100%"

El administrador de Universitario lamentó que la 'Pantera' aún no haya podido ponerse a punto. Sin embargo, se mostró optimista con su recuperación.

Franco Velazco resaltó la profesionalidad de Sekou Gassama al margen de sus problemas físicos. Foto: composición de LR/Universitario
Desde su llegada a Universitario a inicios de año, el delantero Sekou Gassama solo ha podido jugar uno de los seis partidos que su equipo lleva disputados en el Torneo Apertura 2026. En el club crema, la previsión es que la 'Pantera' se perderá al menos un encuentro más debido a una lesión, pero el administrador Franco Velazco confía en tenerlo "al 100%" luego de la pausa que tendrá la Liga 1 por la próxima fecha FIFA.

"Creemos nosotros que con esta para del torneo, como consecuencia de esa pequeña lesión que se le diagnosticó por 12 a 15 días, probablemente para el reinicio del campeonato, después de la fecha FIFA, deberíamos tenerlo al 100% apto para competir", declaró el mandamás de la 'U' a su regreso a Lima tras el encuentro frente a Los Chankas en Andahuaylas.

PUEDES VER: Javier Rabanal responde a la hinchada por el estilo de juego de Universitario: 'Quieren que ataquemos siempre'

lr.pe

¿Qué pasó con Sekou Gassama?

El último domingo, poco antes del encuentro frente al cuadro andahuaylino, Universitario informó a través de un parte oficial que Gassama presentaba "una distensión muscular en el abductor derecho", cuyo seguimiento y proceso de recuperación quedaba a cargo del cuerpo médico.

Esta nueva dolencia se suma a una cada vez más preocupante lista de problemas físicos que le han impedido al atacante alcanzar su mejor condición, hecho que reconoció el propio Velazco.

"Es un excelente jugador, un gran profesional, pero lastimosamente todavía no ha podido ponerse a punto por el tema de las lesiones. Entiendo que el hincha de la ‘U’ esté preocupado, que esté ansioso, pero poco a poco los refuerzos tienen que ir adaptándose y el caso de Gassama no va a ser la excepción", indicó el directivo.

PUEDES VER: Williams Riveros explica la dolorosa derrota de Universitario ante Los Chankas: 'Replegaron bien y no aprovechamos'

lr.pe

¿Cuándo volvería a jugar Sekou Gassama?

Desde el último 13 de febrero, cuando sumó poco más de 30 minutos en la victoria 2-1 sobre Cienciano, Sekou Gassama no ha vuelto a tener acción en esta Liga 1 2026. Si los cálculos de Velazco son acertados, el delantero podría reaparecer nada menos que para el clásico ante Alianza Lima, por la fecha 9 del Apertura, que se jugará en la primera semana de abril.

