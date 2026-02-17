HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO | Cristal empata 1-1 ante 2 de Mayo por Copa Libertadores     
Alianza Lima vs Banco República de Uruguay EN VIVO: horario y canal de TV para ver el partido del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Las blanquiazules buscarán empezar de la mejor manera su participación en el grupo A del Sudamericano de Clubes 2026. Sigue la transmisión del Alianza Lima vs Banco República por internet.

El primer partido de Alianza Lima en el Sudamericano de Clubes de Vóley se jugará en el Polideportivo Lucha Fuentes. Foto: composición LR/Betsabeth de Los Santos
El primer partido de Alianza Lima en el Sudamericano de Clubes de Vóley se jugará en el Polideportivo Lucha Fuentes. Foto: composición LR/Betsabeth de Los Santos

Alianza Lima vs Banco República de Uruguay EN VIVO HOY | Ambas escuadras se enfrentan por la primera jornada del Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino 2026. El compromiso tendrá lugar en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de la señal de Latina TV. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República.

Las dirigidas por Facundo Morando, que son las vigentes subcampeonas del torneo, buscarán repetir su actuación de la temporada pasada y adjudicarse uno de los boletos para el próximo Mundial de Clubes.

PUEDES VER: Tiffany, primera voleibolista transgénero de Brasil, no podrá jugar el Sudamericano de Clubes en Lima

lr.pe

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Banco República?

En Perú, el partido Alianza Lima vs Banco República por la fecha 1 del Sudamericano de Clubes de Vóley se jugará desde las 5.00 p. m. Conoce la guía de horarios para otros partidos.

  • México: 4.00 p. m.
  • Colombia y Ecuador: 5.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 6.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 7.00 p. m.
  • España: 11.00 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Banco República de Uruguay?

El enfrentamiento entre Alianza Lima y Banco República será transmitido EN VIVO por televisión a través de la señal de Latina (Canal 2 y 702 en HD).

¿Cómo ver Alianza Lima vs Banco República de Uruguay ONLINE?

Si deseas ver el Alianza Lima vs Banco República por internet, debes conectarte a la aplicación de Latina TV y la plataforma VBTV de la Volleyball World. Además, puedes seguir la cobertura del duelo a través de La República Deportes, que te llevará todas las incidencias de este partidazo.

PUEDES VER: Hernán Barcos se pronuncia tras denuncia de jugadores de FC Cajamarca: 'Hice de gerente deportivo hasta que empezó el campeonato'

lr.pe

Grupo de Alianza Lima en Sudamericano de Vóley

Alianza Lima integrá el grupo A del Sudamericano de Clubes. Las íntimas se enfrentarán a otro club peruano.

  • Alianza Lima (Perú)
  • Universidad San Martín (Perú)
  • Banco República (Uruguay).

Partidos de Alianza Lima en el Sudamericano de Clubes de Vóley

Alianza Lima jugará 2 partidos consecutivos en la fase de grupos y descansará en la tercera jornada.

  • Alianza Lima vs Banco República | miércoles 18 de febrero | 6.30 p. m. (hora peruana)
  • Alianza Lima vs San Martín | jueves 19 de febrero | 5.00 p. m. (hora peruana).
