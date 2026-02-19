Pablo Guede no sería el único que estaría en la cuerda floja en caso de no conseguir un resultado positivo ante el Sport Boys. | Foto: composición LR/Alianza Lima/edendeportes

Pablo Guede no sería el único que estaría en la cuerda floja en caso de no conseguir un resultado positivo ante el Sport Boys. | Foto: composición LR/Alianza Lima/edendeportes

El clima en Alianza Lima se ha vuelto cada vez más tenso debido a los constantes resultados adversos de las últimas semanas. La temprana eliminación en la fase 1 de la Copa Libertadores frente a 2 de Mayo afectó fuertemente el ánimo del plantel y de la hinchada. A ello se suma el escaso convencimiento que muestran los aficionados ‘blanquiazules’ respecto al planteamiento táctico y al rendimiento colectivo del equipo en la Liga 1, donde las actuaciones no han logrado consolidar una identidad clara ni resultados que respalden el proyecto deportivo.

En medio de este escenario complejo, el periodista Gabriel Pacheco reveló que la situación es delicada no solo para Pablo Guede, sino también para parte de la cúpula deportiva del club. La noticia ha generado gran impacto, ya que los principales sacrificados en caso de no conseguir un resultado positivo ante el Sport Boys serían Franco Navarro y su hijo.

La poca confianza de la cúpula 'íntima' al gerente deportivo del club

De acuerdo con la información del periodista Gabriel Pacheco, los nombres que hoy están en la cuerda floja son los de Franco Navarro Monteiro y Franco Navarro Mandayo, quienes también podrían dejar sus cargos si no hay una reacción inmediata del equipo para retomar el rumbo y luchar exclusivamente por el título nacional.

"Los puestos de Franco Navarro Monteiro, Franco Navarro Mandayo y Pablo Guede están en la cuerda floja. Va a depender mucho de lo que pase el día viernes, si es que antes no hay noticias. Si no le va bien a Alianza contra Boys, es muy probable que los tres dejen el club", señaló Pacheco.

El posible despido de Pablo Guede, Franco Navarro e hijo en caso de que Alianza Lima no salga victorioso ante Sport Boys

El encuentro ante la 'Misilera' podría definir la continuidad del entrenador argentino y de la actual dirigencia del conjunto grone. Una nueva derrota en el Estadio Alejandro Villanueva en la cuarta fecha de la Liga 1 podría provocar una reestructuración total en el área deportiva, lo cual determinaría y sellaría el destino de los máximos responsables de la mala situación que atraviesa el club de La Victoria.

Sin embargo, la crisis no se debe únicamente a los malos resultados dentro de la cancha, ya que también se han presentado fuertes cuestionamientos internos a la gestión y, sobre todo, a las decisiones tomadas en la conformación del plantel para esta temporada.

En ese contexto, Pacheco adelantó que, de no encontrarse pronto el rumbo futbolístico, la continuidad de los Navarro tendría los días contados. Además, señaló que el Fondo Blanquiazul ya estaría analizando posibles alternativas para encontrar un nuevo reemplazo, con el fin de realizar un cambio a corto plazo y revertir la mala dinámica del equipo.

"En caso se produzca la salida de los Navarro de la gerencia deportiva de Alianza Lima, una de las alternativas que toma mayor peso internamente es darle mayor protagonismo y poder de decisión a Federico Flores, actual secretario general del club, en el manejo del área", informó el periodista.