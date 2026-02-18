HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Censuran a José Jerí y guerra fujimorista | Arde Troya con Juliana Oxenford

Fútbol Peruano

Alianza Lima le pone fecha límite a Pablo Guede y ya tendría su reemplazo si no gana a Sport Boys: "Hay un nombre en Matute"

La directiva blanquiazul le dio un ultimátum a Pablo Guede: si no obtiene la victoria contra Sport Boys, podría perder el puesto en el banquillo. Su sustituto ya se encuentra en La Victoria.

Pablo Guede quedó fuera con Alianza Lima de la Copa Libertadores tras caer contra 2 de Mayo. Foto: composición LR/AFP
Pablo Guede quedó fuera con Alianza Lima de la Copa Libertadores tras caer contra 2 de Mayo. Foto: composición LR/AFP

Alianza Lima atraviesa una crisis deportiva al inicio del 2026. La prematura eliminación de la Copa Libertadores contra 2 de Mayo y el paupérrimo rendimiento colectivo han provocado que la directiva blanquiazul empiece a tomar decisiones. El principal señalado es Pablo Guede, quien aún no encuentra una base para el funcionamiento de su equipo. Por ello, los altos mandos de Alianza ya le habrían dado un ultimátum y su prueba de fuego sería el partido ante Sport Boys.

De acuerdo al periodista José Varela, Guede solo continuaría en el banquillo si consigue un triunfo frente a la Misilera. Otro resultado lo dejaría fuera. Si se da este escenario, Alianza ya tiene a su sucesor: Wilmar Valencia.

PUEDES VER: DT de Deportivo Cali enaltece a Pedro Gallese tras consagratorio partido, pero aclara: No me gusta que mi arquero sea figura

lr.pe

Alianza Lima ya tiene el reemplazo de Pablo Guede si no gana a Sport Boys

Según explicó en el programa 'Modo Fútbol', Guede tendrá una última oportunidad contra Boys en Matute. "Hay mucha tensión en Alianza Lima, no hay tranquilidad por el tema de Pablo Guede. Va a llegar al partido con Boys, pero su continuidad va a depender de lo que logre y su funcionalidad. Si no se da un buen resultado, no va a continuar en Alianza Lima", comentó.

Asimismo, en caso sea cesado, su lugar lo tomará Wilmar Valencia, quien hoy se encuentra en las divisiones menores del club. "Hay un nombre que se ha instalado en Matute y sería el encargado de tomar el fierro caliente. Su nombre es Wilmar Valencia, ya ha llegado en la interna de Alianza Lima. Está en la jefatura técnica de menores", precisó.

PUEDES VER: Hernán Barcos se pronuncia tras denuncia de jugadores de FC Cajamarca: Hice de gerente deportivo hasta que empezó el campeonato

lr.pe

¿Cuándo juega Alianza Lima contra Sport Boys por la Liga 1 2026?

El compromiso entre Alianza Lima y Sport Boys por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026 se disputará este viernes 20 de febrero, a partir de las 8.00 p. m. El encuentro se llevará a cabo en Matute y contará con la transmisión de L1 Max.

Notas relacionadas
Alianza Lima vs Banco República de Uruguay EN VIVO HOY: entradas para ver el debut de las blanquiazules por el Sudamericano de Vóley 2026

Alianza Lima vs Banco República de Uruguay EN VIVO HOY: entradas para ver el debut de las blanquiazules por el Sudamericano de Vóley 2026

LEER MÁS
Tabla de posiciones del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: así van los equipos por la fecha 1 del torneo

Tabla de posiciones del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: así van los equipos por la fecha 1 del torneo

LEER MÁS
Reimond Manco cuestionó a Hernán Barcos por opinar sobre la crisis deportiva de Alianza Lima: "Tiras la piedra y escondes la mano"

Reimond Manco cuestionó a Hernán Barcos por opinar sobre la crisis deportiva de Alianza Lima: "Tiras la piedra y escondes la mano"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hernán Barcos se pronuncia tras denuncia de jugadores de FC Cajamarca: "Hice de gerente deportivo hasta que empezó el campeonato"

Hernán Barcos se pronuncia tras denuncia de jugadores de FC Cajamarca: "Hice de gerente deportivo hasta que empezó el campeonato"

LEER MÁS
DT de Cienciano se disculpa con hinchas por decir que Universitario es el club más grande del Perú: "La verdad molesta"

DT de Cienciano se disculpa con hinchas por decir que Universitario es el club más grande del Perú: "La verdad molesta"

LEER MÁS
Revelan por qué Javier Rabanal aún no hace debutar a Miguel Silveira en Universitario: "Está buscando el momento ideal"

Revelan por qué Javier Rabanal aún no hace debutar a Miguel Silveira en Universitario: "Está buscando el momento ideal"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sin su esposa y en el centro del infierno: Xiomara Suárez, la peruana detenida más de 100 días por ICE sin delito cometido

Alianza Lima le pone fecha límite a Pablo Guede y ya tendría su reemplazo si no gana a Sport Boys: "Hay un nombre en Matute"

Héctor Acuña candidato para reemplazar a Jerí: "Me comprometo a liderar una gestión de transición abierta"

Fútbol Peruano

Reimond Manco cuestionó a Hernán Barcos por opinar sobre la crisis deportiva de Alianza Lima: "Tiras la piedra y escondes la mano"

Hernán Barcos se pronuncia tras denuncia de jugadores de FC Cajamarca: "Hice de gerente deportivo hasta que empezó el campeonato"

DT de Cienciano se disculpa con hinchas por decir que Universitario es el club más grande del Perú: "La verdad molesta"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Sin su esposa y en el centro del infierno: Xiomara Suárez, la peruana detenida más de 100 días por ICE sin delito cometido

Héctor Acuña candidato para reemplazar a Jerí: "Me comprometo a liderar una gestión de transición abierta"

Se busca reemplazo para José Jerí: conoce a los cuatro congresistas que postulan para ocupar la presidencia interina

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025