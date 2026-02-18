Alianza Lima atraviesa una crisis deportiva al inicio del 2026. La prematura eliminación de la Copa Libertadores contra 2 de Mayo y el paupérrimo rendimiento colectivo han provocado que la directiva blanquiazul empiece a tomar decisiones. El principal señalado es Pablo Guede, quien aún no encuentra una base para el funcionamiento de su equipo. Por ello, los altos mandos de Alianza ya le habrían dado un ultimátum y su prueba de fuego sería el partido ante Sport Boys.

De acuerdo al periodista José Varela, Guede solo continuaría en el banquillo si consigue un triunfo frente a la Misilera. Otro resultado lo dejaría fuera. Si se da este escenario, Alianza ya tiene a su sucesor: Wilmar Valencia.

Alianza Lima ya tiene el reemplazo de Pablo Guede si no gana a Sport Boys

Según explicó en el programa 'Modo Fútbol', Guede tendrá una última oportunidad contra Boys en Matute. "Hay mucha tensión en Alianza Lima, no hay tranquilidad por el tema de Pablo Guede. Va a llegar al partido con Boys, pero su continuidad va a depender de lo que logre y su funcionalidad. Si no se da un buen resultado, no va a continuar en Alianza Lima", comentó.

Asimismo, en caso sea cesado, su lugar lo tomará Wilmar Valencia, quien hoy se encuentra en las divisiones menores del club. "Hay un nombre que se ha instalado en Matute y sería el encargado de tomar el fierro caliente. Su nombre es Wilmar Valencia, ya ha llegado en la interna de Alianza Lima. Está en la jefatura técnica de menores", precisó.

¿Cuándo juega Alianza Lima contra Sport Boys por la Liga 1 2026?

El compromiso entre Alianza Lima y Sport Boys por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026 se disputará este viernes 20 de febrero, a partir de las 8.00 p. m. El encuentro se llevará a cabo en Matute y contará con la transmisión de L1 Max.