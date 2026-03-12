Partidos de hoy, jueves 12 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los principales partidos de laUEFA Europa League, Superliga y Conference League.
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, jueves 12 de marzo de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica y Europa (Conference League y Europa League) por las señales de canales como ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.
El segundo torneo más importante de Europa trae partidazos como Stuttgart vs Port y y Celta vs Lyon. Por otro lado, en Conference League Fiorentina se mide al Rakow y Crystal Palace vs AEK Larnaca.
Partidos de la Europa League HOY
- Stuttgart vs Porto: 12:45 pm por ESPN 4, Disney+
- Bologna vs Roma: 12:45 pm por ESPN 3, Disney+
- Lille vs Aston Villa: 12:45 pm - ESPN, Disney+
- Panathinaikos vs Real Betis:12:45 pm - ESPN 5, Disney+
- Celta vs Lyon: 3:00 pm por ESPN 3, Disney+
- Genk vs Friburgo: 3:00 pm por ESPN 4, Disney+
- Nottingham vs Midtjylland: 3:00 pm por ESPN, Disney+
- Ferencvaros vs Braga: 3:00 pm por ESPN 5, Disney+
Partidos de hoy, Conference League - UEFA
- AZ Alkmaar vs Sparta Praga: 12:45 pm por Disney+
- HNK Rijeka vs Estrasburgo: 12:45 pm por Disney+
- Lech Poznan vs Shakhtar- :12:45 pm por Disney+
- Samsunspor vs Rayo Vallecano: 12:45 pm - Disney+
- Fiorentina vs Rakow:3:00 pm por Disney+
- Crystal Palace vs AEK Larnaca: 3:00 pm por Disney+
- Sigma vs Mainz: 3:00 pm por Disney+
- NK Celje vs AEK: 3:00 pm por Disney+
Partidos de hoy, Primera División - Argentina
- Defensa y Justicia vs Central Córdoba: 3:00 pm por Fanatiz
- Deportivo Riestra vs Gimnasia Mendoza: 3:00 por TyC Sports:
- Talleres vs Instituto: 3:00 pm por TyC Sports
- Estudiantes RC vs Belgrano: 3:00 pm por Disney+
- Huracán vs River Plate: 3:00 pm por ESPN 5, Disney+
Partidos de hoy, Serie A - Brasil
- Remo vs Fluminense: 5:00 pm por L1 Play
- Vasco da Gama vs Palmeiras: 5:30 pm por L1 Play
- Sao Paulo vs Chapecoense: 5:00 pm por L1 Play
- Gremio vs RB Bragantino: 7:30 pm por L1, L1 Play, L1 Max
Partidos de hoy, Concachampions - Concacaf
- Cincinnati vs Tigres: 7:00 pm por Disney+
- Vancouver Whitecaps vs Seattle Sounder: 9:00 pm por Disney+
Partidos de hoy, Copa Libertadores Sub 20 - Conmebol
- Nacional vs LDU Quito: 5:00 pm por DSports, DGO, Pluto TV
- Santiago Wanderers vs Belgrano: 7:00 pm por DSports, DGO, Pluto TV