Sporting Cristal jugó un buen partido en Paraguay e igualó 2-2 contra 2 de Mayo por la segunda fase de la Copa Libertadores 2026. El equipo de Paulo Autuori hizo méritos para llevarse el triunfo; sin embargo, una desatención lo puso contra las cuerdas en los minutos finales. A pesar de ello, el empate no fue negativo y deja la llave abierta para la vuelta en el Callao. Una vez finalizado el encuentro, Eduardo Ledesma, DT del Gallo del Norte, analizó el rendimiento de sus dirigidos frente a los celestes.

En principio, señaló que su elenco falló al permitir que Cristal impusiera su juego en el estadio Río Parapití. Además, sorprendió al mencionar a Alianza Lima para explicar cuál fue la gran diferencia que notó en el duelo ante los rimenses.

DT de 2 de Mayo señaló diferencia entre partido contra Sporting Cristal y Alianza Lima

“Creo que sucedió lo que no queríamos. Durante mucho tiempo dejamos jugar al rival, dejamos que se defiendan con el balón y le permitimos sostener el balón incluso con diez hombres”, enfatizó en su primera intervención en conferencia de prensa.

Cuando fue consultado sobre la diferencia entre Sporting Cristal y Alianza Lima, Eduardo Ledesma aseguró que los bajopontinos tienen una propuesta completamente distinta. Uno de los aspectos que resaltó fue su capacidad para defenderse con la posesión del balón.

“Es diferente, el rival es distinto, el rival tiene otra manera de jugar. Sobre todo ellos se defienden bien con el balón, es un equipo que sabe jugar, pasan rápido la línea de balón. Nosotros tuvimos nuestra falla en no presionar rápido y dejar que ellos se organicen”, precisó.

Finalmente, sostuvo que 2 de Mayo fue víctima de la ansiedad en los últimos metros de la cancha. “Por momentos no nos animamos, esto es fútbol, el rival también juega y los detalles te hacen perder o ganar los partidos. También el jugador que está dentro del campo siente al público. Dentro del campo el jugador es el que decide, nosotros estamos para ayudarlos, pero es verdad que por ratos nos ganó la ansiedad”, concluyó.

¿Cuándo es la vuelta entre Sporting Crista y 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026?

Después de la paridad 2-2 en Paraguay, Sporting Cristal recibirá a 2 de Mayo el próximo martes 24 de febrero por la vuelta de la segunda fase de la Copa Libertadores 2026. El choque se jugará en el estadio Miguel Grau del Callao, a partir de las 7.30 p. m.