HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios      Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios      Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios      
EN VIVO

Jerí censurado ¿quien sigue? | Sin Guion con Rosa María Palacios

Deportes

DT de 2 de Mayo señaló cuál fue la diferencia entre enfrentarse a Sporting Cristal y Alianza Lima: "Es un equipo que sabe jugar"

Eduardo Ledesma, entrenador del elenco paraguayo, aseguró que, a diferencia de los blanquiazules, Sporting Cristal sabe defenderse bien con el balón.

Eduardo Ledesma aseguró que a 2 de Mayo le faltó tranquilidad contra Sporting Cristal. Foto: composición LR/captura de YouTube
Eduardo Ledesma aseguró que a 2 de Mayo le faltó tranquilidad contra Sporting Cristal. Foto: composición LR/captura de YouTube

Sporting Cristal jugó un buen partido en Paraguay e igualó 2-2 contra 2 de Mayo por la segunda fase de la Copa Libertadores 2026. El equipo de Paulo Autuori hizo méritos para llevarse el triunfo; sin embargo, una desatención lo puso contra las cuerdas en los minutos finales. A pesar de ello, el empate no fue negativo y deja la llave abierta para la vuelta en el Callao. Una vez finalizado el encuentro, Eduardo Ledesma, DT del Gallo del Norte, analizó el rendimiento de sus dirigidos frente a los celestes.

En principio, señaló que su elenco falló al permitir que Cristal impusiera su juego en el estadio Río Parapití. Además, sorprendió al mencionar a Alianza Lima para explicar cuál fue la gran diferencia que notó en el duelo ante los rimenses.

PUEDES VER: DT de Deportivo Cali enaltece a Pedro Gallese tras consagratorio partido, pero aclara: 'No me gusta que mi arquero sea figura'

lr.pe

DT de 2 de Mayo señaló diferencia entre partido contra Sporting Cristal y Alianza Lima

“Creo que sucedió lo que no queríamos. Durante mucho tiempo dejamos jugar al rival, dejamos que se defiendan con el balón y le permitimos sostener el balón incluso con diez hombres”, enfatizó en su primera intervención en conferencia de prensa.

Cuando fue consultado sobre la diferencia entre Sporting Cristal y Alianza Lima, Eduardo Ledesma aseguró que los bajopontinos tienen una propuesta completamente distinta. Uno de los aspectos que resaltó fue su capacidad para defenderse con la posesión del balón.

“Es diferente, el rival es distinto, el rival tiene otra manera de jugar. Sobre todo ellos se defienden bien con el balón, es un equipo que sabe jugar, pasan rápido la línea de balón. Nosotros tuvimos nuestra falla en no presionar rápido y dejar que ellos se organicen”, precisó.

Finalmente, sostuvo que 2 de Mayo fue víctima de la ansiedad en los últimos metros de la cancha. “Por momentos no nos animamos, esto es fútbol, el rival también juega y los detalles te hacen perder o ganar los partidos. También el jugador que está dentro del campo siente al público. Dentro del campo el jugador es el que decide, nosotros estamos para ayudarlos, pero es verdad que por ratos nos ganó la ansiedad”, concluyó.

PUEDES VER: DT de Cienciano se disculpa con hinchas por decir que Universitario es el club más grande del Perú: 'La verdad molesta'

lr.pe

¿Cuándo es la vuelta entre Sporting Crista y 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026?

Después de la paridad 2-2 en Paraguay, Sporting Cristal recibirá a 2 de Mayo el próximo martes 24 de febrero por la vuelta de la segunda fase de la Copa Libertadores 2026. El choque se jugará en el estadio Miguel Grau del Callao, a partir de las 7.30 p. m.

Notas relacionadas
Paulo Autuori explotó tras ser insultado por los hinchas de 2 Mayo en empate contra Sporting Cristal: "Yo tengo 2 Libertadores y 1 Mundial de Clubes"

Paulo Autuori explotó tras ser insultado por los hinchas de 2 Mayo en empate contra Sporting Cristal: "Yo tengo 2 Libertadores y 1 Mundial de Clubes"

LEER MÁS
Diego Rebagliati destaca la diferencia entre Sporting Cristal y otros equipos peruanos previo al duelo ante 2 de Mayo: "Tiene ADN copero"

Diego Rebagliati destaca la diferencia entre Sporting Cristal y otros equipos peruanos previo al duelo ante 2 de Mayo: "Tiene ADN copero"

LEER MÁS
Sporting Cristal se llevó un empate de Paraguay: con 10 jugadores, igualó ante 2 de Mayo por Copa Libertadores

Sporting Cristal se llevó un empate de Paraguay: con 10 jugadores, igualó ante 2 de Mayo por Copa Libertadores

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
DT de Deportivo Cali enaltece a Pedro Gallese tras consagratorio partido, pero aclara: "No me gusta que mi arquero sea figura"

DT de Deportivo Cali enaltece a Pedro Gallese tras consagratorio partido, pero aclara: "No me gusta que mi arquero sea figura"

LEER MÁS
DT de Cienciano se disculpa con hinchas por decir que Universitario es el club más grande del Perú: "La verdad molesta"

DT de Cienciano se disculpa con hinchas por decir que Universitario es el club más grande del Perú: "La verdad molesta"

LEER MÁS
Mariane Casas, voleibolista brasileña de Rebaza Acosta, asegura que Liga Peruana de Vóley es más competitiva que la portuguesa: "Me sorprendió"

Mariane Casas, voleibolista brasileña de Rebaza Acosta, asegura que Liga Peruana de Vóley es más competitiva que la portuguesa: "Me sorprendió"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Zelenski critica a Trump por insistir en que Ucrania haga concesiones para poner fin al conflicto con Rusia: "No es justo"

Municipalidad de Lima reactiva excavaciones en el Arco del Puente y el Molino de Aliaga para conocer su historia

Año Nuevo Chino 2026: actividades en el Barrio Chino y eventos dónde celebrar el Año del Caballo de Fuego en Lima Perú

Deportes

Paulo Autuori explotó tras ser insultado por los hinchas de 2 Mayo en empate contra Sporting Cristal: "Yo tengo 2 Libertadores y 1 Mundial de Clubes"

Alianza Lima vs Banco República de Uruguay EN VIVO HOY: ¿a qué hora y en qué canal juegan por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

Regatas vs UVIV Ecuador EN VIVO HOY: ¿a qué hora y en qué canal juegan por la fecha 1 del Sudamericano de Vóley 2026?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Horas antes de su salida, José Jerí autorizó US$340 millones para compra de 24 cazas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025