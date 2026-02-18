En medio del mal momento que afronta Alianza Lima, se habla de una posible salida del técnico Pablo Guede tras los malos resultados hasta el momento. Incluso, uno de los posibles nombres que se especulan como el reemplazante es el de Jorge Fossati, quien actualmente se encuentra sin equipo. Según lo informado por el periodista Gustavo Peralta, el técnico uruguayo se habría manifestado acerca de este supuesto interés.

En el programa 'Hablemos de Max', el comunicador indicó que tuvo contacto con el entorno del técnico y mencionó que a pesar de no haber recibido ningún llamado por parte de la institución blanquiazul, no tomarían en cuenta la propuesta. "Sería difícil hacer ese cambio. Es como ir a Nacional luego de su paso por Peñarol. Está buscando otra cosa", mencionó el periodista.

La postura de Jorge Fossati tras rumores que lo vinculan con Alianza Lima

Gustavo Peralta mencionó que el 'Nonno' conversó con su entorno acerca de esta posibilidad e indicó que es algo que no tendrían en cuenta debido a la historia que tiene el técnico uruguayo con Universitario, clásico rival de los blanquiazules. "Voy a hablar a partir de lo que se del lado de Jorge Fossati. Primero, no lo han llamado nadie, pero una persona habló con el profe y le preguntaron y dijo que no lo han llamado, que si preguntaran por él, es algo que no lo valorarían", indicó en su programa.

De esta forma, quedaría casi descartada una posible llegada de Fossati a Alianza Lima, en caso hubiera algún contacto por parte de la institución blanquiazul con el técnico uruguayo.

¿Cómo marcha Alianza Lima en la Liga 1 2026?

Actualmente, Alianza Lima marcha en la cuarta posición de la Liga 1 2026. El equipo blanquiazul se encuentra con 7 puntos y está ubicado detrás de UTC, Melgar y Universitario.