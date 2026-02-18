HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | José Balcázar jurará como nuevo presidente del Perú
EN VIVO | José Balcázar jurará como nuevo presidente del Perú     EN VIVO | José Balcázar jurará como nuevo presidente del Perú     EN VIVO | José Balcázar jurará como nuevo presidente del Perú     
EN VIVO

🚨 CONGRESO EN VIVO | José María Balcázar es el nuevo presidente del Perú

Deportes

La postura de Jorge Fossati ante rumores sobre ser el reemplazante de Pablo Guede en Alianza Lima: "Está buscando otra cosa"

Según lo informado por Gustavo Peralta, el entrenador uruguayo no consideraría la posibilidad de dirigir a Alianza Lima.

Jorge Fossati se habría manifestado ante rumores sobre ser el reemplazante de Pablo Guede en Alianza Lima. Foto: composición LR
Jorge Fossati se habría manifestado ante rumores sobre ser el reemplazante de Pablo Guede en Alianza Lima. Foto: composición LR

En medio del mal momento que afronta Alianza Lima, se habla de una posible salida del técnico Pablo Guede tras los malos resultados hasta el momento. Incluso, uno de los posibles nombres que se especulan como el reemplazante es el de Jorge Fossati, quien actualmente se encuentra sin equipo. Según lo informado por el periodista Gustavo Peralta, el técnico uruguayo se habría manifestado acerca de este supuesto interés.

En el programa 'Hablemos de Max', el comunicador indicó que tuvo contacto con el entorno del técnico y mencionó que a pesar de no haber recibido ningún llamado por parte de la institución blanquiazul, no tomarían en cuenta la propuesta. "Sería difícil hacer ese cambio. Es como ir a Nacional luego de su paso por Peñarol. Está buscando otra cosa", mencionó el periodista.

PUEDES VER: Javier Rabanal no asegura la convocatoria de Sekou Gassama para el partido entre Universitario vs Sporting Cristal: "Hoy tiene déficit físico"

lr.pe

La postura de Jorge Fossati tras rumores que lo vinculan con Alianza Lima

Gustavo Peralta mencionó que el 'Nonno' conversó con su entorno acerca de esta posibilidad e indicó que es algo que no tendrían en cuenta debido a la historia que tiene el técnico uruguayo con Universitario, clásico rival de los blanquiazules. "Voy a hablar a partir de lo que se del lado de Jorge Fossati. Primero, no lo han llamado nadie, pero una persona habló con el profe y le preguntaron y dijo que no lo han llamado, que si preguntaran por él, es algo que no lo valorarían", indicó en su programa.

De esta forma, quedaría casi descartada una posible llegada de Fossati a Alianza Lima, en caso hubiera algún contacto por parte de la institución blanquiazul con el técnico uruguayo.

PUEDES VER: DT de Cienciano se disculpa con hinchas por decir que Universitario es el club más grande del Perú: "La verdad molesta"

lr.pe

¿Cómo marcha Alianza Lima en la Liga 1 2026?

Actualmente, Alianza Lima marcha en la cuarta posición de la Liga 1 2026. El equipo blanquiazul se encuentra con 7 puntos y está ubicado detrás de UTC, Melgar y Universitario.

Notas relacionadas
Tabla de posiciones del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: resultados de la fecha 1 del torneo

Tabla de posiciones del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: resultados de la fecha 1 del torneo

LEER MÁS
Impresionante debut de Alianza Lima en el Sudamericano de Vóley: íntimas derrotaron 3-0 a Banco República de Uruguay

Impresionante debut de Alianza Lima en el Sudamericano de Vóley: íntimas derrotaron 3-0 a Banco República de Uruguay

LEER MÁS
Alianza Lima le pone fecha límite a Pablo Guede y ya tendría su reemplazo si no gana a Sport Boys: "Hay un nombre en Matute"

Alianza Lima le pone fecha límite a Pablo Guede y ya tendría su reemplazo si no gana a Sport Boys: "Hay un nombre en Matute"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
DT de Deportivo Cali enaltece a Pedro Gallese tras consagratorio partido, pero aclara: "No me gusta que mi arquero sea figura"

DT de Deportivo Cali enaltece a Pedro Gallese tras consagratorio partido, pero aclara: "No me gusta que mi arquero sea figura"

LEER MÁS
Mariane Casas, voleibolista brasileña de Rebaza Acosta, asegura que Liga Peruana de Vóley es más competitiva que la portuguesa: "Me sorprendió"

Mariane Casas, voleibolista brasileña de Rebaza Acosta, asegura que Liga Peruana de Vóley es más competitiva que la portuguesa: "Me sorprendió"

LEER MÁS
DT de Cienciano se disculpa con hinchas por decir que Universitario es el club más grande del Perú: "La verdad molesta"

DT de Cienciano se disculpa con hinchas por decir que Universitario es el club más grande del Perú: "La verdad molesta"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

José María Balcázar jura como presidente del Perú: así fue su asunción como jefe de Estado en el Congreso

Ricardo Mendoza, de ‘Hablando Huevadas’, muestra su lado más tierno al cantarle a su bebé recién nacido: “Amarte es mi necesidad”

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la fecha 2 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

Deportes

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la fecha 2 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

'Chorri' Palacios y su emotivo mensaje tras el empate de Sporting Cristal ante 2 de Mayo: "Así tienes que defender la camiseta"

Copa Libertadores 2026: resultados de los partidos de hoy por la ida de la fase previa 2

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José María Balcázar jura como presidente del Perú: así fue su asunción como jefe de Estado en el Congreso

José María Balcázar EN VIVO: nuevo presidente del Perú brinda su primer mensaje como jefe de Estado

José María Balcázar es el nuevo presidente del Perú tras ganar elección para la Mesa Directiva

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025