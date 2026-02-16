HOYSuscripcion LR Focus

Técnico de 2 de Mayo recordó a Alianza Lima previo a jugar contra Sporting Cristal: "El rival anterior no era poca cosa"

Eduardo Ledesma, entrenador del Gallo Norteño, aseguró que existe mucha expectativa entre sus hinchas por enfrentar a "otro rival poderoso" en la Copa Libertadores.

Eduardo Ledesma comparó lo difícil de haber enfrentado a Alianza Lima con su próximo duelo ante Sporting Cristal. Foto: composición de LR/AFP/captura de 2 de Mayo

A un día para el partido contra Sporting Cristal, el entrenador de 2 de Mayo, Eduardo Ledesma, reconoció que el club celeste parte como favorito debido a su mayor experiencia jugando la Copa Libertadores. No obstante, aseguró que hay mucha expectativa entre sus hinchas por una nueva victoria luego de haber eliminado a un rival "gigante" como Alianza Lima en la fase anterior.

"(La hinchada está) entusiasmada, vibrante, esperanzada, motivada y también con confianza porque el rival anterior que tuvimos (Alianza) no era poca cosa, sino uno duro, difícil, grande, gigante, como dijimos siempre desde el primer día", declaró el estratega paraguayo para el programa de YouTube 'Lo bueno, lo malo y lo feo'.

PUEDES VER: Alineación de Sporting Cristal ante 2 de Mayo por Copa Libertadores: sin Gabriel Santana, el posible XI titular celeste

lr.pe

DT de 2 de Mayo: "Mañana viene otro rival poderoso"

"Mañana (martes) viene otro rival poderoso, que también está acostumbrado a jugar este tipo de torneos, con muchísima historia, y tiene un entrenador que dirigió millones de ediciones de Copa Libertadores. Va a ser un rival tan o más duro que Alianza", agregó el DT.

Ledesma también sostuvo que, aunque tenga confianza en que sus jugadores puedan repetir el mismo resultado que contra los íntimos, ve como favorito en esta llave al elenco bajopontino.

"Más allá de que yo confío ciegamente en mis dirigidos, en el cuerpo técnico y todo lo que podamos desarrollar, que podamos dar otro golpe o sorpresa, sigo sosteniendo que el favorito y el que está en la obligación es Sporting Cristal", expresó.

PUEDES VER: Julio César Uribe enfocado en el decisivo Cristal ante 2 de Mayo por Libertadores: 'Nunca se subestima al adversario'

lr.pe

¿Cuándo juega Sporting Cristal contra 2 de Mayo?

El partido entre ambos clubes está programado para este martes 17 de febrero, desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora paraguaya). El estadio Río Parapití, ubicado en la ciudad de Pedro Juan Caballero, será el escenario de este compromiso.

