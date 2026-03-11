HOYSuscripcion LR Focus

¿Quién reemplazará a Irán en el Mundial 2026 tras su renuncia? Esto dice el reglamento de la FIFA

La salida del combinado islámico deja un cupo disponible para la fase de grupos del torneo. La FIFA tendría hasta 3 opciones para resolver la situación.

Pese a la postura iraní, Gianni Infantino dijo que el seleccionado asiático era bienvenido a competir en el Mundial. Foto: composición de LR/AFP
La selección de Irán confirmó este miércoles 11 de marzo su renuncia a disputar el Mundial 2026 debido a que "no existen las condiciones" para la participación del equipo en el torneo. El combinado islámico ya tenía su lugar definido en la fase de grupos, por los que su salida dejará un cupo vacante para dicha instancia.

Por el momento, la FIFA no ha emitido ningún pronunciamiento oficial acerca de cómo suplirá la baja del conjunto asiático. En su reglamento para la próxima Copa del Mundo, el organismo tiene contempladas una serie de medidas ante este tipo de escenarios.

lr.pe

¿Qué dice el reglamento de la FIFA sobre la salida de Irán del Mundial?

El artículo 6.7 del reglamento en cuestión refiere lo siguiente: "Si una asociación participante se retira o queda excluida del Mundial, el consejo de la FIFA decidirá al respecto a su entera discreción y emprenderá las acciones que considere necesarias. La FIFA podrá decidir, en particular, sustituir dicha federación por otra".

De acuerdo con el diario Olé, existirían tres posibilidades a partir de esta disposición: que se reemplace el cupo de Irán por el de otra selección asiática, que se defina al sustituto por ranking FIFA o que, simplemente, la vacante quede desierta.

Irán había clasificado al Mundial 2026 como líder de su grupo en las eliminatorias asiáticas. Foto: AFP

De darse el primer caso, lo más lógico sería que Irak, actualmente en repechaje, pase a tener la clasificación directa y que Emiratos Árabes Unidos sea el que juegue la repesca. En el segundo caso, dado que la FIFA tiene "entera discreción" para resolver este problema, podría optar por ofrecer el boleto a la federación no clasificada mejor ubicada en su ranking internacional, aunque habría ausencia de mérito deportivo con esta opción.

lr.pe

Por último, si el ente rector del fútbol mundial decide no reemplazar a Irán y mantener con solo tres selecciones el grupo G, al cual los Príncipes de Persia habían caído por sorteo, el principal reparo sería que los integrantes de este grupo (Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda) tendrían menos chances de clasificar a la siguiente ronda como mejor tercero.

¿Por qué Irán renunció al Mundial 2026?

Ahmad Doyanmali, ministro de Deportes de Irán, acusó "medidas maliciosas adoptadas contra Irán", como los ataques que le infligió Estados Unidos e Israel, además del asesinato de su líder, el ayatolá Alí Jameneí.

"Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no existen condiciones para participar en la Copa del Mundo. A la vista de las medidas maliciosas adoptadas contra Irán, se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. Por lo tanto, definitivamente no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera", declaró el político.

