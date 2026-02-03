HOYSuscripcion LR Focus

Nolberto Solano explicó cuál es la principal dificultad que tendrá Alianza Lima contra 2 de Mayo: "Es pesado"

El exfutbolista recordó las veces que jugó con la selección peruana en Paraguay y señaló la posible complicación de Alianza Lima contra 2 de Mayo en la Copa Libertadores.

Nolberto Solano habló sobre el Alianza Lima vs 2 de Mayo. Foto: composición LR/captura de 'Los sapazos de Puchungo'
Nolberto Solano habló sobre el Alianza Lima vs 2 de Mayo. Foto: composición LR/captura de 'Los sapazos de Puchungo'

Alianza Lima está listo para jugar contra 2 de Mayo por la fase 1 de la Copa Libertadores 2026. El conjunto blanquiazul, en teoría, es el favorito para llevarse la serie. Sin embargo, los paraguayos están dispuestos a complicarlos en esta llave de 180 minutos. En la previa del partido, Nolberto Solano brindó su análisis y explicó cuál es la posible dificultad que encuentre Alianza en su visita al estadio Río Parapití.

En el programa 'A presión', el popular 'Ñol' envió un audio en el que asegura que el clima de Paraguay puede ser una complicación para Alianza Lima. Su argumento se basa en las veces que visitó suelo guaraní con la selección peruana.

Nolberto Solano señaló la principal dificultad que tendrá Alianza Lima contra 2 de Mayo

"El técnico que tiene más aún, que le gusta jugar para adelante, un tipo que va directo y Alianza, sobre el papel, debería comportarse bien ahí en Paraguay. Sí, nos tocó jugar la Copa América del '99, siempre el clima, la humedad de Paraguay es pesado", precisó.

Posteriormente, Solano afirmó que los climas tropicales también son propios del Perú. Por ello, en caso no consigan un resultado favorable en su visita, podrán sentenciar la llave en Matute.

"Pero como te decía, nosotros, acuérdate que tenemos selva en Perú, siempre había equipos de la selva y tocaba ir a jugar ahí, o Sullana a la una de la tarde, así que creo que por ese lado no va a tener ninguna excusa. Así que Alianza va a tener que tirar, no tiene margen de error. Lo bueno es que tiene dos partidos: arrancan ahí en Paraguay y después tienen que matarlo en Matute, así que nada, todo bien", agregó.

¿Cuándo juega Alianza Lima contra 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026?

El encuentro entre Alianza Lima vs 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026 se jugará este miércoles 4 de febrero, a partir de las 7.30 p. m. La trasmisión del cotejo estará a cargo de ESPN y Disney Plus Premium.

Alineaciones Alianza Lima - 2 de Mayo: el posible once de Pablo Guede para su debut en Copa Libertadores

Alineaciones Alianza Lima - 2 de Mayo: el posible once de Pablo Guede para su debut en Copa Libertadores

Lionel Messi deja emotivo mensaje y se rinde ante Matute tras su partido contra Alianza Lima: "Lugares tan especiales"

Lionel Messi deja emotivo mensaje y se rinde ante Matute tras su partido contra Alianza Lima: "Lugares tan especiales"

Entradas Alianza Lima contra 2 de Mayo: precios y dónde comprar para la vuelta de la fase 1 por la Copa Libertadores 2026

Entradas Alianza Lima contra 2 de Mayo: precios y dónde comprar para la vuelta de la fase 1 por la Copa Libertadores 2026

