¿Jaque mate a Jerí? el Congreso lo censura | Arde Troya con Juliana Oxenford

Senegal confirma amistoso con la selección peruana en Francia: campeón de África anunció fecha en redes sociales

El equipo africano, liderado por Sadio Mané, anunció el cronograma oficial de partidos amistosos que tendrán en marzo por la fecha FIFA previo a la Copa Mundial 2026.

Senegal se medirá a Perú en marzo por la fecha FIFA. Foto: Lr/ESPN
Senegal se medirá a Perú en marzo por la fecha FIFA. Foto: Lr/ESPN

Confirmado. La selección peruana de fútbol, liderado por Mano Menezes, jugará ante Senegal por el primer amistoso de la temporada. El equipo 'bicolor' tendrá el lujo de medirse en Francia contra el vigente campeón de África. Justamente, los 'Leones' anunciaron en su cuenta oficial de 'X' la fecha del esperado partido. Los rumores volvieron realidad y el cuadro nacional tendrá un importante reto en marzo.

Las últimas Eliminatorias fueron una pesadilla por los malos resultados y el poco juego que mostró la selección. Por ende, la FPF decidió fichar al brasileño Mano Menezes para revertir la situación. La tarea no será fácil, ya que pasaron 3 técnicos en el ciclo anterior y no lograron el objetivo.

lr.pe

¿Cuándo juega Perú contra Senegal?

Senegal vs Perú quedó programado para el sábado 28 de marzo a las 11:00 a. m. en el Stade de France. Este partido será significativo, ya que marcará el debut de Mano Menezes como director técnico del equipo peruano. En las próximas semanas, se dará a conocer la primera lista de convocados para este enfrentamiento. Asimismo, se anticipa que la selección peruana disputará otro amistoso en Europa, completando así su agenda de dos partidos durante la fecha FIFA de marzo.

lr.pe

¿Cómo quedó el primer Perú vs Senegal?

Esta no sería la primera vez que la selección peruana se enfrente al conjunto senegalés, pues el 28 de junio de 2011 ambas selecciones se midieron por primera vez cuando la Bicolor tenía en el banquillo técnico a Sergio Markarián. En aquella ocasión, la Blanquirroja venció 1-0 al conjunto africano con gol de Paolo Guerrero. El encuentro fue un amistoso previo a la Copa América de ese mismo año.

lr.pe

¿Por qué Mano Menezes escogió la selección peruana?

"Quería asumir un lugar dónde se construya un proyecto. Estuvimos analizando que la Selección Peruana era muy propicia para construir algo así. Sabemos que esas construcciones tienen altos y bajos en los primeros momentos, además no traen resultados inmediatos. Si todos entienden que debe ser perfecto, juntos podemos construir un camino. Eso me motiva y atrae para estar aquí", sentenció Menezes.

