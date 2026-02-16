HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO | Paro de transportistas: gremios protestan en Lima     
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
Alianza Lima contra BCO República: fecha, hora y canal del partido por el Sudamericano de Clubes de Vóley

Con la ventaja de ser local, el bicampeón de la Liga Peruana de Vóley se estrena en el torneo ante el combinado uruguayo.

Alianza Lima es el actual subcampeón del Sudamericano. Foto: composición de LR/FPV/Club Banco República
Alianza Lima es el actual subcampeón del Sudamericano. Foto: composición de LR/FPV/Club Banco República

Alianza Lima cuenta las horas para lo que será su estreno en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026, el cual se llevará a cabo en nuestra capital. El primer rival que tendrá el bicampeón peruano será el Club Banco República de Uruguay, por la jornada inaugural de la fase de grupos de esta competencia.

El equipo dirigido por Facundo Morando llega con la motivación al tope tras su reciente victoria sobre Deportivo Géminis que le dio el liderato de la tabla de posiciones en la Liga Peruana de Vóley. El año pasado, las blanquiazules terminaron subcampeonas del certamen continental y clasificaron al Mundial, logro que buscan superar en esta nueva edición.

PUEDES VER: Butrón sobre cánticos de hinchas de Alianza que piden a Barcos: 'La institución debe estar por encima de todo'

lr.pe

¿Cuándo juega Alianza Lima contra BCO República?

El partido entre Alianza Lima y BCO República, por la fecha 1 del grupo A, se jugará este miércoles 18 de febrero. El Polideportivo Lucha Fuentes, de Villa El Salvador, albergará este y todos los demás encuentros del torneo.

¿A qué hora juega Alianza Lima contra BCO República?

De acuerdo con el fixture oficial, este compromiso está programado para disputarse a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (horario uruguayo).

¿Dónde ver Alianza Lima contra BCO República?

La transmisión del juego entre peruanas y uruguayas estará a cargo de Latina tanto vía canal 2 de señal abierta en Perú, como desde su página web y app. A nivel internacional, se podrá ver en la página oficial de la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV), voleysur.org, gratis por internet.

