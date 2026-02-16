Alianza Lima cuenta las horas para lo que será su estreno en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026, el cual se llevará a cabo en nuestra capital. El primer rival que tendrá el bicampeón peruano será el Club Banco República de Uruguay, por la jornada inaugural de la fase de grupos de esta competencia.

El equipo dirigido por Facundo Morando llega con la motivación al tope tras su reciente victoria sobre Deportivo Géminis que le dio el liderato de la tabla de posiciones en la Liga Peruana de Vóley. El año pasado, las blanquiazules terminaron subcampeonas del certamen continental y clasificaron al Mundial, logro que buscan superar en esta nueva edición.

¿Cuándo juega Alianza Lima contra BCO República?

El partido entre Alianza Lima y BCO República, por la fecha 1 del grupo A, se jugará este miércoles 18 de febrero. El Polideportivo Lucha Fuentes, de Villa El Salvador, albergará este y todos los demás encuentros del torneo.

¿A qué hora juega Alianza Lima contra BCO República?

De acuerdo con el fixture oficial, este compromiso está programado para disputarse a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (horario uruguayo).

¿Dónde ver Alianza Lima contra BCO República?

La transmisión del juego entre peruanas y uruguayas estará a cargo de Latina tanto vía canal 2 de señal abierta en Perú, como desde su página web y app. A nivel internacional, se podrá ver en la página oficial de la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV), voleysur.org, gratis por internet.