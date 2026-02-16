Alianza Lima se fue con un amargo 0-0 en su último partido contra Alianza Atlético por el Torneo Apertura de la Liga 1. Tras el encuentro, la hinchada blanquiazul que llegó al estadio Mansiche no pudo evitar hacer sentir su malestar por el equipo dirigido por Pablo Guede y, a los pocos minutos del pitazo final, protestó en contra del plantel por los malos resultados que han estado obteniendo. Uno de los más señalados fue Paolo Guerrero, quien viene siendo cuestionado tras no patear el penal frente a 2 de Mayo por Copa Libertadores.

En este contexto, la hinchada no dudó en corear el nombre de Hernán Barcos, a quien extraña la afición íntima. Por su parte, Leao Butrón, en una reciente edición del programa 'Modo Fútbol', opinó sobre el tema, señalando que entiende a los hinchas, pero que el club está por encima de todo.

Leao Butrón opina sobre canticos de hinchas de Alianza sobre Hernán Barcos

Butrón destacó el gran aporte que hizo Barcos en Alianza y considero que esa es una de las razones por la cual se le ve a recordar al 'Pirata'. “Entiendo que todos los hinchas, también en la parte deportiva, básicamente es lo mismo. Siempre se va a recordar a Barcos. Él es, sin lugar a dudas, un ídolo de Alianza. Es el máximo goleador extranjero, creo que eso es normal, porque le tienen que hacer sentir el cariño”.

No obstante, aclaró que a pesar de lo entregado por Barcos, los hinchas deben saber que el club esta por encima de todo y se merece un respeto. “Ahora, considero que siempre la institución debe estar por encima de todo. Un hincha no puede celebrar a cualquier jugador y despotricar contra la institución. Debe haber un equilibrio. Puedes apoyar al jugador que tú quieres, pero principalmente a tu institución”.

Butrón revela que Barcos lo ayudo en Argentina

En otro momento de la conversación, el exportero blanquiazul destacó que él también se siente agradecido con el argentino, tanto en lo deportivo como en lo personal.

“Yo también tengo que estar agradecido a Hernán. No solo por la parte deportiva, sino también por la parte personal: él me ayudó mucho en una emergencia que tuve con mis hijas en Argentina, fueron al partido contra Boca, una de ellas se puso mal y él me ayudó”, explicó Butrón.