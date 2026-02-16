HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Canal de TV para ver gratis el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 con Alianza Lima, Regatas y San Martín

Los hinchas podrán seguir los partidos de Alianza Lima, Regatas y San Martín en señal abierta. Revisa dónde ver el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026.

Perú contará con 3 representantes en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. Foto: Liga Peruana de Vóley
Los hinchas del vóley cuentan los días para el inicio del Sudamericano de Clubes 2026. La ciudad de Lima será sede de la presente edición, que contará con la participación de Alianza Lima, Regatas Lima y la Universidad San Martín, y podrá ver gratis en territorio nacional.

Si bien muchos seguidores acudirán al Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, aquellos que no tengan la oportunidad tienen la opción de seguir los partidos de nuestros representantes en señal abierta a través de Latina TV.

lr.pe

¿Dónde ver el Sudamericano de Clubes de Vóley?

La transmisión por TV de los partidos del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 estará a cargo de la señal de Latina (canal 2 y 702 en HD). Por otra parte, la Confederación Sudamericana de Vóley (CSV) permite sintonizar los duelos a través de su página web.

¿Cuándo empieza el Sudamericano de Clubes Femenino de Vóley?

El Sudamericana de Clubes Femenino de Vóley 2026 empezrá este miércoles 18 de febrero con la fase de grupos. Las semifinales tendrán lugar el sábado 21, mientras que la final será el domingo 22.

lr.pe

Grupos del Sudamericano de Clubes

Los 9 mejores equipos del cotinente se darán cita en territorio peruano para disputar la presente edición del Sudamericano. Alianza Lima y San Martín se verán las caras en el grupo A.

  • Grupo A: Alianza Lima (Perú), Universidad San Martín (Perú) y Banco República (Uruguay)
  • Grupo B: Osasco (Brasil), Boston College (Chile) y Olympic Cochabamba (Bolivia)
  • Grupo C: Regatas Lima (Perú), Sesi SP (Brasil) y UVIV (Ecuador).

Partidos del Sudamericano de Vóley: programación de la fecha 1

Alianza Lima y Regastas Lima verán acción en la primera jornada del torneo que otorga 2 plazas al Mundial de Clubes 2026.

  • Osasco vs Olympic | 2.45 p. m. | Grupo B
  • Alianza Lima vs BCO República | 5.00 p. m. | Grupo A
  • Regatas Lima vs UVIV | 7.30 p. m. | Grupo C

Entradas para el Sudamericano de Clubes Femenino de Vóley 2026

Las entradas para el Sudamericano de Clubes Femenino se pueden comprar en la plataforma Joinnus; los precios oscilan entre los 20 y 55 soles.

  • General: S /20.00
  • Preferente sur y norte: S/35.00
  • Oriente: S/45.00
  • Occidente: S/55.00
