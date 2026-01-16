HOYSuscripcion LR Focus

Grupo de Alianza Lima en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: rivales de las blanquiazules en el torneo

Las 'blanquiazules' ya conocen a qué equipos se enfrentarán en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026.

Alianza Lima se ubica en el Grupo A del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. Foto: Alianza Lima
Alianza Lima se ubica en el Grupo A del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. Foto: Alianza Lima

Alianza Lima ya sabe cuáles serán los rivales que enfrentará en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. Luego del sorteo realizado por la Confederación Sudamericana de Vóley, se conoció el grupo donde estará ubicado el equipo dirigido por Facundo Morando. Las ‘blanquiazules’ fueron designadas como cabeza de serie en el Bombo 1 por ser vigente bicampeón nacional y subcampeón sudamericano.

Este torneo reúne a los mejores equipos del continente, siendo uno de los más exigentes en este deporte. Nueve clubes de seis países sudamericanos afrontarán este certamen que tendrá como duración cinco días y tiene como sede Lima después de 13 años.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026: programación de la fecha 2 de la segunda etapa

¿Cuáles serán los rivales de Alianza Lima en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

Las 'íntimas' se encuentran ubicadas en el Grupo A junto a Banco República (Uruguay) y la Universidad San Martín (Perú), por lo que habrá duelo de equipos peruanos en esta primera etapa de la competición. En el Grupo B, se encuentran los equipos de Osasco (Brasil), Boston College (Chile) y Olympic Cochabamba (Bolivia), teniendo a las brasileñas como una de las favoritas a llevarse el título. Por último, el Grupo C tiene a Sesi SP (Brasil), Regatas Lima (Perú) y al Club UVIV (Ecuador), conformando quizás el grupo más parejo del certamen.

El conjunto 'blanquiazul' tendrá la posibilidad de mejorar lo hecho en el último Sudamericano. Tengamos en cuenta que en el torneo pasado, las 'blanquiazules' llegaron a la final y quedaron subcampeonas luego de caer ante Dentil Praia. A pesar de la derrota, pudieron clasificar al Mundial de Clubes de Vóley. Tener la oportunidad de competir como locales, significa un ventaja que deberán aprovechar, no sólo Alianza Lima, sino también Regatas y San Martín, quienes tendrán a la hinchada peruana a su favor.

Así quedaron los grupos del torneo:

  • Grupo A: Alianza Lima (Perú), Universidad San Martín (Perú) y Banco República (Uruguay)
  • Grupo B: Osasco (Brasil), Boston College (Chile) y Olympic Cochabamba (Bolivia)
  • Grupo C: Regatas Lima (Perú), Sesi SP (Brasil) y Banco República (Uruguay)

Revalidación en la Liga Peruana de Vóley: así se jugará el cuadrangular por el ascenso o la permanencia

lr.pe

¿Cuándo inicia el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

La competición se llevará a partir del siguiente mes. El Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 arranca desde el 18 de hasta el 22 de febrero, teniendo una duración de cinco días y a la ciudad de Lima como sede del torneo.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026: programación de la fecha 2 de la segunda etapa

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026: programación de la fecha 2 de la segunda etapa

Revalidación en la Liga Peruana de Vóley: así se jugará el cuadrangular por el ascenso o la permanencia

Revalidación en la Liga Peruana de Vóley: así se jugará el cuadrangular por el ascenso o la permanencia

Cenaida Uribe cuestiona a la FPV tras polémica de Alianza Lima y Universitario en Liga Peruana de Vóley: "No se dio derecho a réplica"

Cenaida Uribe cuestiona a la FPV tras polémica de Alianza Lima y Universitario en Liga Peruana de Vóley: "No se dio derecho a réplica"

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

