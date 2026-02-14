Tabla de la Liga Peruana de Vóley: partidos de hoy por la fecha 7 de la segunda etapa
Este sábado arranca la última jornada que disputarán, por la liga local, los representantes peruanos en el próximo Sudamericano de Clubes. Universitario buscará recuperar el liderato.
Este sábado 14 y domingo 15 de febrero se jugará la fecha 7 en la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley. Tras disputar su respectivo encuentros de esta jornada, Alianza Lima, San Martín y Regatas quedarán listos para afrontar su próximo desafío: el Sudamericano de Clubes clasificatorio al Mundial.
En el caso de Universitario, al no haber logrado un cupo para la competencia internacional, las jugadoras podrán concentrarse mejor para vencer a Circolo Sportivo Italiano y recuperar el liderato, siempre que sus rivales por la punta no sumen.
Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley
Así va la tabla de la segunda etapa en la Liga Peruana de Vóley 2026. Algunos equipos tienen más partidos que otros porque sus juegos se adelantaron para no coincidir con la realización del Sudamericano.
|#
|EQUIPO
|PJ
|PG
|PP
|SETS
|PUNTOS
|1.
|Alianza Lima
|17
|15
|2
|46:15
|43
|2.
|San Martín
|17
|14
|3
|48:19
|43
|3.
|Universitario
|16
|14
|2
|44:14
|41
|4.
|Atlético Atenea
|16
|9
|7
|35:29
|28
|5.
|Deportivo Géminis
|16
|9
|7
|31:27
|25
|6.
|Regatas Lima
|17
|9
|8
|35:32
|24
|7.
|Circolo Sportivo Italiano
|16
|7
|9
|28:34
|22
|8.
|Deportivo Soan
|17
|5
|12
|27:39
|18
|9.
|Olva Latino
|17
|5
|12
|20:43
|13
|10.
|Rebaza Acosta
|17
|4
|13
|23:43
|13
Partidos de hoy de la Liga Peruana de Vóley: fecha 7
Así se juega esta séptima jornada de la segunda etapa. El primer día habrá tres partidos.
Sábado 14 de febrero
- Regatas vs Deportivo Soan
- Hora: 2.45 p. m.
- San Martín vs Atenea
- Hora: 5.00 p. m.
- Universitario vs Circolo
- Hora: 7.00 p. m.
Domino 15 de febrero
- Rebaza Acosta vs Olva Latino
- Hora: 3.15 p. m.
- Alianza Lima vs Géminis
- Hora: 5.00 p. m.
Partidos del sábado 14 de febrero por la fecha 7. Foto: Liga Peruana de Vóley
¿Cómo ver los partidos de hoy por la Liga Peruana de Vóley?
Los derechos de transmisión de esta segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley 2026 están a cargo de Latina, que pasa todos los partidos por su multiplataforma (TV, app y web) y los más importantes a través del canal 2 de la señal abierta. De igual forma, la web de la Federación Peruana de Vóley (fpv.org.pe) ofrece completamente gratis todos los encuentros, así como el fan page oficial en Facebook del torneo.