San Martín, Regatas y Alianza Lima representarán al Perú en el Sudamericano de Clubes. Foto: composición/Liga Peruana de Vóley

San Martín, Regatas y Alianza Lima representarán al Perú en el Sudamericano de Clubes. Foto: composición/Liga Peruana de Vóley

Este sábado 14 y domingo 15 de febrero se jugará la fecha 7 en la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley. Tras disputar su respectivo encuentros de esta jornada, Alianza Lima, San Martín y Regatas quedarán listos para afrontar su próximo desafío: el Sudamericano de Clubes clasificatorio al Mundial.

En el caso de Universitario, al no haber logrado un cupo para la competencia internacional, las jugadoras podrán concentrarse mejor para vencer a Circolo Sportivo Italiano y recuperar el liderato, siempre que sus rivales por la punta no sumen.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

Así va la tabla de la segunda etapa en la Liga Peruana de Vóley 2026. Algunos equipos tienen más partidos que otros porque sus juegos se adelantaron para no coincidir con la realización del Sudamericano.

# EQUIPO PJ PG PP SETS PUNTOS 1. Alianza Lima 17 15 2 46:15 43 2. San Martín 17 14 3 48:19 43 3. Universitario 16 14 2 44:14 41 4. Atlético Atenea 16 9 7 35:29 28 5. Deportivo Géminis 16 9 7 31:27 25 6. Regatas Lima 17 9 8 35:32 24 7. Circolo Sportivo Italiano 16 7 9 28:34 22 8. Deportivo Soan 17 5 12 27:39 18 9. Olva Latino 17 5 12 20:43 13 10. Rebaza Acosta 17 4 13 23:43 13

Partidos de hoy de la Liga Peruana de Vóley: fecha 7

Así se juega esta séptima jornada de la segunda etapa. El primer día habrá tres partidos.

Sábado 14 de febrero

Regatas vs Deportivo Soan

Hora: 2.45 p. m.

San Martín vs Atenea

Hora: 5.00 p. m.

Universitario vs Circolo

Hora: 7.00 p. m.

Domino 15 de febrero

Rebaza Acosta vs Olva Latino

Hora: 3.15 p. m.

Alianza Lima vs Géminis

Hora: 5.00 p. m.

Partidos del sábado 14 de febrero por la fecha 7. Foto: Liga Peruana de Vóley

¿Cómo ver los partidos de hoy por la Liga Peruana de Vóley?

Los derechos de transmisión de esta segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley 2026 están a cargo de Latina, que pasa todos los partidos por su multiplataforma (TV, app y web) y los más importantes a través del canal 2 de la señal abierta. De igual forma, la web de la Federación Peruana de Vóley (fpv.org.pe) ofrece completamente gratis todos los encuentros, así como el fan page oficial en Facebook del torneo.