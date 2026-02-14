Alianza Lima vs Géminis EN VIVO: hora y canal del partido por la Liga Peruana de Vóley 2026
Las blanquiazules buscarán mantenerse en lo más alto de la tabla cuando enfrenten a Géminis por la fecha 7 de la segunda etapa en la Liga Peruana de Vóley 2026.
Alianza Lima y Géminis se enfrentan en unos de los mejores partidos de la séptima jornada en la Liga Peruana de Vóley 2025-26. Este domingo 15 de febrero, las blanquiazules se verán las caras ante el equipo dirigido por Natalia Málaga, en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.
El equipo liderado por el argentino Facundo Morando macha en el primer lugar del campeonato, debido al partido adelantado que disputaron entre semana ante Regatas. En el día del aniversario de la institución blanquiazul, Alianza Lima tendrá la dura misión de llevarse el triunfo ante un equipo que viene teniendo buenas actuaciones los últimos encuentros.
¿A qué hora juega Alianza Lima vs Géminis?
El partido entre Alianza Lima vs Géminis arrancará desde las 5.00 p. m. Esta es la programación de horarios para los países del continente:
- Colombia: 5.00 p. m.
- Ecuador: 5.00 p. m.
- Bolivia: 6.00 p. m.
- Venezuela: 6.00 p. m.
- Chile: 7.00 p. m.
- Paraguay: 7.00 p. m.
- Argentina: 7.00 p. m.
- Uruguay: 7.00 p. m.
- Brasil: 7.00 p. m.
¿Dónde ver Alianza Lima vs Géminis?
Alianza Lima vs Géminis llegará EN VIVO a través de la transmisión de Latina (canal 2). Podrás disfrutarlo por señal abierta, página web y por su propio aplicativo. De igual forma, La República Deportes te brindará el minuto a minuto para que no te pierdas ningún incidente este encuentro.
Historial de Alianza Lima vs Géminis
Estos son los últimos enfrentamientos entre Alianza Lima y Géminis por la Liga Peruana de Vóley.
- Alianza Lima 3-0 Géminis | 16.11.25
- Alianza Lima 3-0 Géminis | 11.02.25
- Géminis 1-3 Alianza Lima | 16.03.24
Pronóstico de Alianza Lima vs Géminis
Las principales casas de apuestas dan como favorito a Alianza Lima sobre Géminis.
- Betsson: gana Alianza Lima (1,05), gana Géminis (8,00)
- 1XBet: gana Alianza Lima (1,04), gana Géminis (7,65)
- Doradobet: gana Alianza Lima (1,03), gana Géminis (7,50).
Entradas para Alianza Lima vs Géminis
Las entradas para presenciar los partidos por la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley, se pueden conseguir a través de la página web de Joinnus. Estas son las ubicaciones y precios para asistir al evento deportivo:
- Norte: 30 soles
- Sur: 30 soles
- Oriente: 40 soles
- Occidente: 50 soles
- General: 20 soles
¿Cómo ver Alianza Lima vs Géminis por internet?
La transmisión en línea de este y todos los partidos del campeonato peruano están a cargo de la página web oficial de la Federación Peruana de Vóley (FPV) y del fan page en Facebook de la Liga Peruana de Vóley.
Partidos del día 15 de febrero en la Liga Peruana de Vóley
- Rebaza Acosta vs Olva Latino | 3.15 p. m.
- Alianza Lima vs Géminis | 5.00 p. m.