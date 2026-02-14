HOYSuscripcion LR Focus

Salomón Lerner sobre el futuro de Alianza Lima: "En 5 años los socios volverán a tener el control"

El exintegrante del Fondo Blanquiazul reveló que, según ley, para 2031 terminarán de pagar las deudas. Agregó que podrían presentarse propuestas de formar una sociedad privada o mixta en el club.

Salomón Lerner es socio de Alianza Lima. Foto: composición/GLR
Los próximos cinco años apuntan a ser claves para Alianza Lima en el ámbito administrativo. De acuerdo con Salomón Lerner, exmiembro del Fondo Blanquiazul (renombrado como Aliancistas por el Perú), este será el periodo de tiempo en el que se terminarán de cancelar las deudas, tras lo cual el control del club volverá a manos de los socios.

"De acuerdo con la ley, nosotros terminaremos de pagar todas nuestras deudas en 2031. Eso significa que, en cinco años, los socios volverán a tener el control de Alianza Lima", sostuvo en el programa 'Lo bueno, lo malo y lo feo', de Canal Digital.

PUEDES VER: Gonzalo Núñez pide disculpas y se rectifica por comentarios racistas hacia Eryc Castillo, jugador de Alianza Lima

¿Qué pasará con Alianza Lima?

Lerner agregó que, hasta que se cumpla el plazo establecido, existe la posibilidad de formar una sociedad privada o mixta en la institución victoriana.

"¿Qué puede pasar hasta entonces? Puede surgir una propuesta de sociedad privada, en la que se valoricen las acciones de todos los socios y alguien pueda asumir ese monto. También existe la opción de formar una sociedad mixta. O, simplemente, esperar hasta 2031 para que, en una junta general de acreedores y socios, se decida cuál será el camino que deberá seguir la institución", dijo.

El empresario también se refirió a cómo realizarse la elección de las personas responsables de manejar las diferentes disciplinas del club íntimo. "En 2031 los socios deben elegir elementos técnicos responsables para manejar el fútbol masculino, femenino y el vóley. Esto tiene que regirse por meritocracia, con gente capacitada en marketing, finanzas, administración y el área deportiva", sostuvo.

PUEDES VER: Jairo Vélez al ser consultado sobre su posición en Alianza Lima vs 2 de Mayo: 'Yo tengo que cumplir órdenes del técnico'

Salomón Lerner sobre casos de Zambrano, Trauco y Peña: "Es lamentable"

En otro momento, el socio aliancista indicó que le parecía "lamentable" el reciente escándalo extradeportivo protagonizado por Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. Los 3 futbolistas rescindieron contrato con Alianza a raíz de la denuncia presentada por una joven argentina, quien los acusó de abusar de ella.

"Lo ocurrido recientemente es muy lamentable. Nosotros sufrimos muchísimo; esto no debe suceder en un equipo de fútbol que respeta al ser humano, que promueve la buena formación y, sobre todo, que respeta a la mujer. Hoy tenemos bicampeonas en vóley y bicampeonas en fútbol; las mujeres nos están dando ese orgullo. Cualquier tipo de abuso contra una mujer, sea peruana o extranjera, nos indigna profundamente. La camiseta no se puede manchar así", manifestó Lerner Ghitis.

