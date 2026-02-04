Fixture Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: horarios y canal para ver partidos de Alianza Lima, San Martín y Regatas
Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima ya conocen su camino en la fase de grupos del Sudamericano de Clubes Femenino. Revisa los partidos que jugarán los representantes peruanos.
Perú se prepara para vivir una fiesta con el Sudamericano de Vóley Femenino 2026. A falta de pocos día para el inicio del certamen, la organización confirmó el fixture de la fase de grupos. Alianza Lima, Regatas Lima y la Universidad San Martín son los clubes que representarán a nuestro país en el torneo que otorga 2 cupos al Mundial.
Después de 13 años, la capital peruana recibirá a los mejores equipos del continente en un evento muy esperado por los seguidores del voleibol. Las dirigidas por Facundo Morando, vigentes subcampeonas, buscarán mejorar su histórica campaña del 2025.
¿Cuándo empieza el Sudamericano de Clubes de Vóley?
El Sudamericana de Clubes Femenino iniciará el próximo miércoles 18 de febrero y culminará el 22 del mismo mes.
Grupos del Sudamericano de Clubes de Vóley
La presente edición del máximo torneo de la región contará con 9 participantes divididos en 3 grupos. Alianza Lima y San Martín se enfrentarán en esta primera fase.
- Grupo A: Alianza Lima (Perú), Universidad San Martín (Perú) y Banco República (Uruguay)
- Grupo B: Osasco (Brasil), Boston College (Chile) y Olympic Cochabamba (Bolivia)
- Grupo C: Regatas Lima (Perú), Sesi SP (Brasil) y UVIV (Ecuador).
Fixture del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026
Los partidos de la fase de grupos del Sudamericano de Clubes de Vóley se disputarán entre el miércoles 18 y el viernes 20 de febrero.
Miércoles 18 de febrero
- Osasco vs Olympic | 2.45 p. m. | Grupo B
- Alianza Lima vs BCO República | 5.00 p. m. | Grupo A
- Regatas Lima vs UVIV | 7.30 p. m. | Grupo C
Jueves 19 de febrero
- Sesi SP vs. UVIV | 2.45 p. m. | Grupo C
- Alianza Lima vs San Martín | 5.00 p. m. | Grupo A
- Osasco vs Boston College | 7.30 p. m. | Grupo B
Viernes 20 de febrero
- Boston College vs Olympic | 2.45 p. m. | Grupo Grupo B
- Sesi SP vs Regatas Lima | 5.00 p. m. | Grupo C
- San Martín vs BCO República | 7.30 p. m. | Grupo A.
Canal para ver el Sudamericano de Clubes de Vóley
La transmisión de todos los partidos de los clubes peruanos en el Sudamericano estará a cargo de la señal de Latina TV (canal 2 y 702 en HD).
Formato del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026
El formato del torneo se divide en 3 etapas: fase de grupos, semifinales y final. Los primeros de cada zona y el mejor segundo clasificarán a las semifinales; los vencedores de esta instancia se verán las caras en el duelo por la definición del título.