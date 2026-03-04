Universitario se mantiene invicto en el Torneo Apertura y sueña con el histórico tetracampeonato, aunque el nivel mostrado viene dejando dudas en los hinchas. La 'U' de Javier Rabanal mantiene la base, aunque se lo ve más vulnerable e incluso estuvo al borde del nocaut contra Sporting Cristal. Por este motivo, el popular 'Cóndor Mendoza' arremetió por por la involución del tricampeón de la Liga 1.

El exfutbolista se expresó en una reciente edición de 'Datazo' y evaluó el desempeño del equipo crema en las primeras fechas del campeonato. Según Mendoza, a pesar de los resultados alcanzados hasta el momento, el conjunto estudiantil aún no ha logrado definir una identidad clara de juego.

¿Qué dijo 'Cóndor' Mendoza sobre Javier Rabanal como DT de Universitario?

Andrés Mendoza no pudo ocultar su asombro al ver el último partido de Universitario ante FC Cajamarca. "Estoy preocupado de verdad por el que maneja a Universitario, no sé si era el ideal. Yo creo que el conductor, el que 'maneja el tanque', para mí no era el indicado para poder dirigir a la 'U', porque no estoy viendo algo que él haya implementado de su estilo de juego. La 'U' sigue con su misma gente y sistema, pero no me está convenciendo", reveló el 'Condor' durante el programa de streaming 'Datazo'.

¿Qué dijo Javier Rabanal sobre la ausencia de Sekou Gassama en Universitario?

El técnico español fue sincero en sus declaraciones y descartó algún tipo de lesión. "Gassama está entrenando, está bastante bien, casi a la par de quienes se sumaron más tarde como Miguel, Fértoli, y entiendo que en breve ya podrá ser de la partida. Esta vez quedó fuera por decisión técnica. No tenía ningún tipo de molestia; simplemente Edison (Flores) y el ‘Tunche’ (Rivera) estaban mejor y decidimos darle más entrenamiento", reveló Javier Rabanal en conferencia de prensa.

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario en la Liga 1?

Este domingo se enfrentará a Los Chankas en un encuentro correspondiente a la sexta jornada del Torneo Apertura. El compromiso se disputará en el Estadio Los Chankas, en Andahuaylas, desde las 3:30 pm y contará con transmisión en vivo a través de L1 MAX.

