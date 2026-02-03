HOYSuscripcion LR Focus

Mira EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas     
Reimond Manco aconsejó a Álex Valera no salir de Universitario tras buen presente: "Si fuese él, no me iría"

El delantero de Universitario de Deportes vive un gran momento y Reimond Manco le dio un consejo en caso llegue una propuesta del extranjero.


Reimond Manco destacó el presente de Álex Valera en Universitario. Foto: composición LR/Juego Cruzado/Universitario
Álex Valera vive un gran presente en Universitario. El año pasado, 'Valegol' completó una gran temporada, siendo tricampeón y el goleador de la 'U'. Debido a su actualidad, se especula que podrían llegar propuestas del extranjero para ficharlo. Ante esto, Reimond Manco dio su opinión acerca de una posible salida del delantero a otra liga de mayor nivel.

En el programa 'Juego Cruzado', Reimond Manco se refirió acerca del momento del goleador crema y le aconsejó no irse a un equipo donde no le aseguren que tendrá continuidad. "Para sacar hoy por hoy a Valera de la 'U' tiene que ser a un equipo donde sí o sí va a ser titular. Yo si fuese Valera y soy el mejor jugador de la Liga 1, tricampeón, el '9' titular de la selección y un equipo me pide ir, pero no sé si voy a ser titular, yo no me voy", indicó 'Rei'.

PUEDES VER: Rafael Guzmán, ‘joya’ de Universitario, a un paso de ser nuevo jugar del Real Betis de España: defensor jugará en el Juvenil A

Reimond Manco le dio consejo a Álex Valera tras buen presente en Universitario

El ex PSV dejó en claro que es importante considerar la edad del futbolista para tomar este tipo de decisiones. Por ello, indica que si Valera llega a algún equipo le deben garantizar el titularato. "Si tuviese 21 o 22, me voy, pero con 30 años necesito que un entrenador me llame y me diga que soy su '9' titular", mencionó.

La temporada pasada, Álex Valera anotó 17 goles entre Liga 1 y Copa Libertadores. La buena producción de anotaciones se mantiene en todas los años vistiendo la camiseta crema. En total tiene 72 goles anotados desde que llegó a Universitario de Deportes y suma 3 títulos en el fútbol peruano.

PUEDES VER: Alianza Lima anuncia 2 bajas de última hora para su debut en Copa Libertadores: Luis Advíncula es uno de los descartados

¿A qué equipo podría llegar Álex Valera?

Otra información que brindó Reimond Manco fue que pudo haber un acercamiento del club Tijuana con Álex Valera. Esto debido a que el técnico del equipo mexicano, Sebastián Abreu, halagó al delantero peruano. "Escuché una declaración del 'Loco' Abreu, donde le preguntan por algún '9' que le gustaría tener en su equipo y mencionó a Álex Valera", mencionó en su programa.

De igual forma, el periodista deportivo Gustavo Peralta indicó que desde México están siguiendo al seleccionado peruano, pero hasta el momento, no hay ninguna oferta formal. Lo más probable es que, en caso llegue alguna propuesta, podría darse pensando para mitad de la temporada.

