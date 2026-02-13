HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Universitario vs. Cienciano EN VIVO por el Torneo Apertura
Universitario vs. Cienciano EN VIVO por el Torneo Apertura     Universitario vs. Cienciano EN VIVO por el Torneo Apertura     Universitario vs. Cienciano EN VIVO por el Torneo Apertura     
Fútbol Peruano

¡A lo Lamine Yamal! Jugadores de Universitario le pusieron la ‘corona’ a Jairo Concha tras gol frente a Cienciano

Jairo Concha anotó el primer gol en el partido contra Cienciano de Cusco, tras rematar desde fuera del área.

Jairo Concha es uno de los mejores jugadores de Universitario. Foto: L1 Max
Jairo Concha es uno de los mejores jugadores de Universitario. Foto: L1 Max

Se jugaba el minuto 36 del partido entre Universitario de Deportes y Cienciano, correspondiente a la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1, un encuentro que parecía tranquilo, ya que ambos equipos mostraban un juego muy parejo. Sin embargo, Jairo Concha rompió el cero con un disparo suave pero colocado que venció la portería de Gonzalo Falcón, poniendo a gritar al estadio Monumental con el 1-0.

No obstante, esto no fue todo, pues fiel a su estilo, Concha volvió a tener una gran celebración pero esta vez, al estilo de Lamine Yamal, jugador del FC Barcelona, cuando sus compañeros le colocaron la ‘corona’.

PUEDES VER: Universitario vs Cienciano EN VIVO HOY por la Liga 1 2026 vía L1 MAX: la 'U' gana con gol de Jairo Concha

lr.pe

Jairo Concha pone el 1-0 frente a Cienciano

Todo ocurrió alrededor del minuto 34, cuando Jairo Concha apareció oportunamente para frenar el ataque de Cienciano. Durante la recuperación del balón, el mediocampista quedó libre fuera del área, no dudó en tomar el balón y rematar, logrando así el grito de gol.

PUEDES VER: Gonzalo Núñez fue suspendido indefinidamente de su programa radial tras comentarios sobre Eryc Castillo: "Excesos verbales inaceptables"

lr.pe

¿Cuántos goles va Jairo Concha con Universitario?

Con este gol, el jugador de 26 años se estrena en el torneo local, logrando su primer tanto tras no haber podido aparecer en el marcador durante los dos partidos anteriores.

¿Cómo va Universitario vs Cienciano?

Hasta la publicación de esta nota, Universitario de Deportes gana 1-0 a Cienciano en el estadio Monumental, colocándose momentáneamente en el segundo lugar de la tabla de posiciones del Apertura.

Notas relacionadas
Partido Universitario vs Cienciano EN VIVO HOY por la Liga 1 2026 vía L1 MAX: ¡gol de Jairo Concha!

Partido Universitario vs Cienciano EN VIVO HOY por la Liga 1 2026 vía L1 MAX: ¡gol de Jairo Concha!

LEER MÁS
DT de Cienciano asegura que presión de los hinchas de Universitario no le preocupa: "Eso me motiva"

DT de Cienciano asegura que presión de los hinchas de Universitario no le preocupa: "Eso me motiva"

LEER MÁS
Alexander Callens prioriza su salud y revela de qué dependerá su regreso a la selección peruana: "No tengo pensado eso"

Alexander Callens prioriza su salud y revela de qué dependerá su regreso a la selección peruana: "No tengo pensado eso"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Universitario vs Cienciano EN VIVO HOY por la Liga 1 2026 vía L1 MAX: la 'U' gana con gol de Jairo Concha

Universitario vs Cienciano EN VIVO HOY por la Liga 1 2026 vía L1 MAX: la 'U' gana con gol de Jairo Concha

LEER MÁS
Gonzalo Núñez pide disculpas y se rectifica por comentarios racistas hacia Eryc Castillo, jugador de Alianza Lima

Gonzalo Núñez pide disculpas y se rectifica por comentarios racistas hacia Eryc Castillo, jugador de Alianza Lima

LEER MÁS
Alianza Lima condena comentario racista de Gonzalo Núñez contra Eryc Castillo y exige que se rectifique: "No vamos a permanecer en silencio"

Alianza Lima condena comentario racista de Gonzalo Núñez contra Eryc Castillo y exige que se rectifique: "No vamos a permanecer en silencio"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¡A lo Lamine Yamal! Jugadores de Universitario le pusieron la ‘corona’ a Jairo Concha tras gol frente a Cienciano

Universitario vs Cienciano EN VIVO HOY por la Liga 1 2026 vía L1 MAX: la 'U' gana con gol de Jairo Concha

San Valentín: conoce los horarios del Metropolitano, Metro de Lima y corredores hoy 14 de febrero

Fútbol Peruano

Universitario vs Cienciano EN VIVO HOY por la Liga 1 2026 vía L1 MAX: la 'U' gana con gol de Jairo Concha

Hernán Barcos y Alex Valera ya tienen fecha para su reencuentro: día y hora del Universitario vs FC Cajamarca por Liga 1

Juan Pablo II vs Sporting Cristal EN VIVO por la fecha 3 del Torneo Apertura: ¿a qué hora y como ver el partido?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Rafael López Aliaga: dos exfujimoristas, dos exministros de Merino y uno de Boluarte integran su equipo técnico

Fiscalía investiga a Rafael López Aliaga por presunta destrucción de casonas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025