Se jugaba el minuto 36 del partido entre Universitario de Deportes y Cienciano, correspondiente a la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1, un encuentro que parecía tranquilo, ya que ambos equipos mostraban un juego muy parejo. Sin embargo, Jairo Concha rompió el cero con un disparo suave pero colocado que venció la portería de Gonzalo Falcón, poniendo a gritar al estadio Monumental con el 1-0.

No obstante, esto no fue todo, pues fiel a su estilo, Concha volvió a tener una gran celebración pero esta vez, al estilo de Lamine Yamal, jugador del FC Barcelona, cuando sus compañeros le colocaron la ‘corona’.

Jairo Concha pone el 1-0 frente a Cienciano

Todo ocurrió alrededor del minuto 34, cuando Jairo Concha apareció oportunamente para frenar el ataque de Cienciano. Durante la recuperación del balón, el mediocampista quedó libre fuera del área, no dudó en tomar el balón y rematar, logrando así el grito de gol.

¿Cuántos goles va Jairo Concha con Universitario?

Con este gol, el jugador de 26 años se estrena en el torneo local, logrando su primer tanto tras no haber podido aparecer en el marcador durante los dos partidos anteriores.

¿Cómo va Universitario vs Cienciano?

Hasta la publicación de esta nota, Universitario de Deportes gana 1-0 a Cienciano en el estadio Monumental, colocándose momentáneamente en el segundo lugar de la tabla de posiciones del Apertura.