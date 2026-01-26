Universitario quedó listo para defender el título de la Liga 1 e ir por el histórico tetracampeonato del fútbol peruano. La 'U' parte como favorita para levantar la copa, aunque en las últimas horas se encendieron las alarmas por un fuerte interés de la Liga MX y Europa vinculado a Álex Valera. El 'goleador crema', en más de una ocasión, manifestó su deseo de quedarse en Perú. Sin embargo, sus planes podrían cambiar.

No es un secreto que al borde de los 30 años podría ser su última oportunidad para salir al extranjero y jugar en un equipo competitivo, ya que mientrá avence su edad será más complicado que desembolse una fuerte cantidad de dinero. Los jugadores peruanos tienen experiencia en México, aunque el escenario en Europa tampoco es descabellado.

¿Álex Valera se irá a la Liga MX o jugará en Europa?

Gustavo Peralta sorpendió en L1 al revelar fuerte interés de un club de la Liga MX y 2 de Europa, aunque no son equipos top. "2 equipos mexicanos (1 importante) y 2 equipos europeos (No ligas Top) han preguntado condiciones por Alex Valera. Ojo, no hay oferta pero 1 equipo de Europa podría hacer llegar la oferta en las próximas semanas. Alex Valera tiene contrato por todo el 2026. La U pretende extender el vínculo con una mejora salarial. No habría problema para ello pues Valera está contenta en el club", comentó el periodista deportivo.

Además, resaltó el único motivo de la 'U' para vender a Valera. "La gente que maneja a Valera es seria y perfil bajo, por eso no se va a adelantar y mover cosas. Primero porque ellos saben cuanto pide la 'U' para sacar a Valera. Cuando esté todo materializado en una propuesta, ahí van a decirle a la 'U' para conversar. Son los números que pides y las formas del pago completos. No he llegado una propuesta, pero han preguntado las condiciones y en los próximos días uno de los clubes de Europa aterrizaría una propuesta", señaló.

¿Cuándo debuta Universitario en Liga 1 2026?

La 'U' quedó lista para empezar su camino en la Liga 1. Los cremas tiene como principal objetivo obtener el tetracampeonato. Por ende, sumaron varios refuerzos de categoría como Lisandro Alzugaray, Sekou Gassama y el brasileño Miguel Silveira. El primer partido de Universitario en el Torneo Apertura será frente a ADT de Tarma en el Monumental de Ate. El compromiso se llevará a cabo el próximo domingo 1 de febrero, a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de la señal de L1 Max.