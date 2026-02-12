Prensa paraguaya queda rendida ante clasificación de 2 de Mayo contra Alianza Lima: "Pura mística"

La derrota de Alianza Lima frente a 2 de Mayo ha sido noticia en Paraguay, tras quedar fuera de la Copa Libertadores. El conjunto dirigido por Pablo Guede era considerado favorito ante el debutante en esta competición. Sin embargo, la realidad fue otra, algo que saben bien en Paraguay, donde muchos medios calificaron el hecho como histórico.

Medios como ABC titularon su nota: "Sportivo 2 de Mayo y una ‘Alianza’ con la historia en su debut en Copa Libertadores", jugando con el nombre de los blanquiazules. Con esta victoria, los paraguayos ahora se preparan para enfrentarse a Sporting Cristal en la siguiente ronda de la Libertadores.

Así reaccionó la prensa paraguaya ante la victoria de 2 de Mayo contra Alianza Lima

Escribió el diario Extra en su nota. Foto: Extra de Paraguay

Por otro lado, medios como Extra, no dudo en calificar esta hazaña como "histórico". "Histórico: Sportivo 2 de Mayor eliminó al Alianza Lima y pasó de ronda en la Libertadores", coloco en su titular.

"De quedarse varados en el medio de la ruta (muy paraguayo de su parte) a sacarse selfies en el Matute de Perú tras imponerse en el global contra Alianza Lima", coloca en su bajada, recordando la travesía que tuvo que pasar el conjunto guaraní antes de poder llegar a nuestro país.

"El Sportivo 2 de Mayo está escribiendo su historia en la Copa Libertadores de América. El Gallo Norteño logró pasar de ronda con pura mística", se lee en la nota del portal.

¿Cuándo juega 2 de Mayo vs Sporting Cristal por Copa Libertadores?

Tras dejar fuera a Alianza Lima en su segundo partido de la Copa Libertadores, 2 de Mayo aseguró su pase a la segunda fase del torneo y volverá a enfrentar a un equipo peruano.

El primer encuentro contra Sporting Cristal se llevará a cabo el martes 17 de febrero en Asunción, mientras que el partido de vuelta se disputará una semana después, el martes 24, en el estadio Miguel Grau del Callao.