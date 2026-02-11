HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Pablo Guede dolido tras eliminación de Alianza Lima contra 2 de Mayo de la Copa Libertadores 2026: "No hicimos méritos para quedar afuera"

En conferencia de prensa, el técnico argentino también aseguró que no está molesto por la decisión de Paolo Guerrero al dejar que Eryc Castillo patee el penal.

Pablo Guede señaló que 2 de Mayo solo le patearon dos veces al arco en toda la serie. Foto: X/Fernando Cerva
Pablo Guede señaló que 2 de Mayo solo le patearon dos veces al arco en toda la serie. Foto: X/Fernando Cerva

Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026 tras caer 2-1 ante 2 de Mayo en el marcador global. A diferencia de la temporada pasada, el conjunto blanquiazul se despide temprano del certamen continental, dejando miles de dudas y fuertes críticas contra Pablo Guede. Justamente, el técnico argentino analizó el encuentro en el postpartido.

En principio, expresó su dolor por no seguir avanzando en la Libertadores. Asimismo, precisó que fue injusta la eliminación de Alianza, ya que el conjunto rival pateó pocas veces al arco en los 180 minutos de la serie.

PUEDES VER: Alianza Lima y el millonario monto que perdió tras ser eliminado por 2 de Mayo en la fase 1 de la Copa Libertadores 2026

lr.pe

Pablo Guede dolido por eliminación de Alianza Lima de la Copa Libertadores 2026

Guede dejó en claro que el mayor error de su equipo fue la finalización. “Nos faltó concretar. Todo el mundo puede sacar conjeturas, pero creo que, en los 180 minutos, me puedo equivocar, nos patearon 2 veces al arco. Te quedas afuera. Esa es la Copa Libertadores. Y nos metieron 2 goles”, declaró.

Además, considera que Alianza tuvo un buen rendimiento para clasificar a la fase 2, pero el fútbol es impredecible. "Es doloroso quedar afuera en esta fase. Duele mucho, no lo esperábamos. Creo que no hicimos méritos para quedar afuera, pero es fútbol. Todo lo que diga va a sonar a excusa y no quiero poner ninguna. Esto es fútbol”, añadió.

PUEDES VER: Eryc Castillo reveló por qué él pateó el penal y no Paolo Guerrero en eliminación de Alianza Lima: Fue la confianza

lr.pe

Pablo Guede se pronuncia sobre el penal fallado de Eryc Castillo

En otro momento de la rueda de prensa, Pablo Guede fue consultado sobre la decisión de Paolo Guerrero al dejarle patear el penal a Eryc Castillo. Al respecto, aseguró que no está enojado porque la 'Culebra' lo había practicado en los entrenamientos.

“No me voy a meter en esas cosas, pero no estoy enojado porque ayer entrenamos los penales. Eryc los pateó bien y hoy le tocó fallar", enfatizó.

Notas relacionadas
Alianza Lima y el millonario monto que perdió tras ser eliminado por 2 de Mayo en la fase 1 de la Copa Libertadores 2026

Alianza Lima y el millonario monto que perdió tras ser eliminado por 2 de Mayo en la fase 1 de la Copa Libertadores 2026

LEER MÁS
2 de Mayo deja picante mensaje tras histórica eliminación a Alianza Lima en Copa Libertadores: "Clasificó el Gallo"

2 de Mayo deja picante mensaje tras histórica eliminación a Alianza Lima en Copa Libertadores: "Clasificó el Gallo"

LEER MÁS
Alianza Lima igualó 1-1 ante 2 de Mayo y quedó eliminado de la Copa Libertadores

Alianza Lima igualó 1-1 ante 2 de Mayo y quedó eliminado de la Copa Libertadores

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima se despide de la Copa Libertadores: empató 1-1 ante 2 de Mayo en Matute por la fase previa

Alianza Lima se despide de la Copa Libertadores: empató 1-1 ante 2 de Mayo en Matute por la fase previa

LEER MÁS
Eryc Castillo reveló por qué él pateó el penal y no Paolo Guerrero en eliminación de Alianza Lima: "Fue la confianza"

Eryc Castillo reveló por qué él pateó el penal y no Paolo Guerrero en eliminación de Alianza Lima: "Fue la confianza"

LEER MÁS
Sporting Cristal vs 2 de Mayo: fecha y hora confirmada del partido por la fase 2 de Copa Libertadores

Sporting Cristal vs 2 de Mayo: fecha y hora confirmada del partido por la fase 2 de Copa Libertadores

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pablo Guede dolido tras eliminación de Alianza Lima contra 2 de Mayo de la Copa Libertadores 2026: "No hicimos méritos para quedar afuera"

Año Escolar 2026: ¿qué hacer si mi hijo no obtuvo vacante en el colegio al cual postulé?

Susanne Noltenius: “Escribo desde mis propias inquietudes, que son muy femeninas"

Deportes

Alianza Lima y el millonario monto que perdió tras ser eliminado por 2 de Mayo en la fase 1 de la Copa Libertadores 2026

La desoladora reacción de Paolo Guerrero tras eliminación de Alianza Lima ante 2 de Mayo por Copa Libertadores

Hernán Barcos bailó en banderazo de FC Cajamarca y lanzó emotivo discurso: "El año que viene estaremos jugando la Copa Libertadores"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Pedro Castillo le pide al Gobierno de Jerí requisar la celda de Vladimiro Montesinos y trasladarlo a Challapalca

Elecciones 2026: ONPE realizará este jueves 12 el sorteo para definir la ubicación de partidos en la cédula de votación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025