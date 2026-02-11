Pablo Guede señaló que 2 de Mayo solo le patearon dos veces al arco en toda la serie. Foto: X/Fernando Cerva

Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026 tras caer 2-1 ante 2 de Mayo en el marcador global. A diferencia de la temporada pasada, el conjunto blanquiazul se despide temprano del certamen continental, dejando miles de dudas y fuertes críticas contra Pablo Guede. Justamente, el técnico argentino analizó el encuentro en el postpartido.

En principio, expresó su dolor por no seguir avanzando en la Libertadores. Asimismo, precisó que fue injusta la eliminación de Alianza, ya que el conjunto rival pateó pocas veces al arco en los 180 minutos de la serie.

Pablo Guede dolido por eliminación de Alianza Lima de la Copa Libertadores 2026

Guede dejó en claro que el mayor error de su equipo fue la finalización. “Nos faltó concretar. Todo el mundo puede sacar conjeturas, pero creo que, en los 180 minutos, me puedo equivocar, nos patearon 2 veces al arco. Te quedas afuera. Esa es la Copa Libertadores. Y nos metieron 2 goles”, declaró.

Además, considera que Alianza tuvo un buen rendimiento para clasificar a la fase 2, pero el fútbol es impredecible. "Es doloroso quedar afuera en esta fase. Duele mucho, no lo esperábamos. Creo que no hicimos méritos para quedar afuera, pero es fútbol. Todo lo que diga va a sonar a excusa y no quiero poner ninguna. Esto es fútbol”, añadió.

Pablo Guede se pronuncia sobre el penal fallado de Eryc Castillo

En otro momento de la rueda de prensa, Pablo Guede fue consultado sobre la decisión de Paolo Guerrero al dejarle patear el penal a Eryc Castillo. Al respecto, aseguró que no está enojado porque la 'Culebra' lo había practicado en los entrenamientos.

“No me voy a meter en esas cosas, pero no estoy enojado porque ayer entrenamos los penales. Eryc los pateó bien y hoy le tocó fallar", enfatizó.