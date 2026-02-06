La caída de Alianza Lima frente a 2 de Mayo en el duelo de ida de la fase 1 de la Copa Libertadores volvió a encender las alarmas en La Victoria y reabrió el debate sobre la capacidad del técnico Pablo Guede, quien asumió la conducción del conjunto 'blanquiazul' para la temporada 2026.

En medio de la incertidumbre por el funcionamiento del equipo, el periodista deportivo Pedro García protagonizó un llamativo ritual con ruda dirigido al estratega argentino, con la intención de cortar la mala racha que lo acompaña desde su llegada al banquillo. Entre los episodios que alimentan esa percepción figuran la separación indefinida de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña; las bajas de Luis Advíncula y Luis Ramos en la previa del debut internacional; y las lesiones de Esteban Pavez y Cristian Carbajal ocurridas en pleno partido.

El famoso ritual que realizó Pedro García para cortar con la mala racha de Alianza Lima

Durante el programa 'Vamos al Var', la propuesta de Pedro García fue aún más lejos, pues se animó a plantear —e incluso escenificar— un simbólico baño de ruda para Pablo Guede, con la intención de romper la mala dinámica que atraviesa el cuadro ‘grone’. El inusual y distendido episodio provocó diversas reacciones entre los panelistas del espacio radial, que no tardaron en comentar el momento.

“Con toda la buena onda del mundo para que Alianza Lima, como representante peruano en la Copa Libertadores, pueda repetir la faena y se meta en la zona de grupos. Y porque la suerte en el fútbol también existe. Si no, pregúntele a Carlos Bilardo, que ganó un mundial porque él creía que, si se le cruzaba el técnico o rival por delante, lo salaba. Bilardo ganó un mundial creyendo que él, cruzándose por delante del técnico rival en la salida de los equipos, le tiraba como la mala suerte”, señaló el comunicador tras asegurar que la buena fortuna es parte del deporte rey.

La expectativa de cara al partido de vuelta ante el 2 de Mayo

En esa línea, el periodista deportivo sostuvo que el baño de ruda podría convertirse en un presagio de buena fortuna para los 'blanquiazules' de cara al partido de vuelta de la fase 1 de la Copa Libertadores, que se disputará el próximo miércoles 11 de febrero frente al conjunto paraguayo. Además, recordó la jugada fallida del delantero uruguayo Edinson Cavani, quien desperdició una clara ocasión frente al arco en la recordada llave ante Boca Juniors por la edición 2025 del torneo de clubes más importante del continente.

“Con la mejor buena onda para el profe Pablo Guede, para Alianza Lima y para la recuperación del equipo blanquiazul que pretende meterse en la zona de grupos de la copa, un poquito de ruda para justamente mejorar la buena vibra para que esa pelota que no entró tal vez caiga en los pies precisos y pueda entrar. ¿Te acuerdas de Cavani cuando se le pasó la bola por la guacha? ¿Tú no crees que intervino algo casi paranormal? La diosa fortuna, la mala suerte para él y buena fortuna para Alianza“, comentó Pedro García.