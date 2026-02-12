Alianza Lima fue eliminado de la Copa Libertadores 2026 luego de caer 2-1 contra 2 de Mayo en Matute. El resultado provocó una ola de críticas contra el equipo blanquiazul, pero uno de los más cuestionados fue Paolo Guerrero. El delantero peruano tuvo la oportunidad de patear el penal del 1-1 contra los paraguayos, pero decidió cedérselo a Eryc Castillo, quien terminó fallando su remate. Esta decisión generó gran controversia, ya que los hinchas no entienden por qué su capitán no quiso hacerse cargo desde los doce pasos.

Al respecto, Guerrero habló sobre esta situación en zona mixta. En sus propias palabras, aseguró que no se sentía con confianza para patear, por lo que se lo concedió a su compañero ecuatoriano. Eso sí, asumió toda la responsabilidad por no pararse frente al portero rival.

Paolo Guerrero explicó por qué no pateó penal en la eliminación de Alianza Lima

"Nada, no me sentía con confianza. Asumo la responsabilidad, la culpa es mía por no patear el penal. No me sentía con confianza, venía con un poco de desgaste. Asumo la responsabilidad", dijo Guerrero sobre la decisión no patear el penal contra 2 de Mayo.

Sobre el partido, el 'Depredador' sostuvo que la culpa es de todo el equipo. "Creo que no podemos echarle la culpa a una persona. Creo que somos un grupo y tenemos que poner la cara todos. No entiendo por qué me preguntas eso. Durísima eliminación. No esperábamos esto, esperábamos revertir lo que nos pasó en Paraguay. Es duro e inexplicable. Pero nada, tenemos una temporada por delante. A levantar cabeza porque el sábado tenemos otro partido", añadió.

Asimismo, precisó que ahora deberán lavarse la cara y pensar en su próximo partido por la Liga 1. "Yo no puedo decir que es un fracaso porque tenemos una temporada por adelante. Imagínense que nosotros como jugadores paremos todo y dejemos que los rivales sean campeones. No. Tenemos una temporada por delante. Tenemos que seguir trabajando y corregir los errores", sentenció.

Eryc Castillo reveló por qué él pateó el penal y no Paolo Guerrero

Desde ras de cancha, Eryc Castillo contó que él se encargó del penal porque estaba con confianza de que iba a convertir. No esperaba errarlo ni contaba con la gran atajada de Ángel Martínez, guardameta de 2 de Mayo.

"Fue simplemente la confianza. Teníamos un partido planteado para podernos quedar con la clasificación. Lamentablemente, el arquero atajó. Fue mérito del arquero también. Hay que levantar la cabeza, seguir. El fútbol tiene estas cosas. Me quedo con el esfuerzo de mis compañeros; intentamos por todos lados. Triste por eso, hay que seguir", sostuvo.