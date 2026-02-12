HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

¿José Jerí se va? y elecciones 2026 | Sin Guion con Rosa María Palacios

Deportes

Paolo Guerrero explicó por qué no quiso patear el penal en eliminación de Alianza Lima contra 2 de Mayo: "No me sentía con confianza"

El delantero peruano asumió toda la responsabilidad por cederle el penal a Eryc Castillo. Además, aseguró que es una eliminación dolorosa, pero es necesario darle vuelta a la página para enfocarse en la Liga 1.

Paolo Guerrero fue titular en la eliminación de Alianza Lima de la Copa Libertadores 2026. Foto: composición LR/Entre Bolas
Paolo Guerrero fue titular en la eliminación de Alianza Lima de la Copa Libertadores 2026. Foto: composición LR/Entre Bolas

Alianza Lima fue eliminado de la Copa Libertadores 2026 luego de caer 2-1 contra 2 de Mayo en Matute. El resultado provocó una ola de críticas contra el equipo blanquiazul, pero uno de los más cuestionados fue Paolo Guerrero. El delantero peruano tuvo la oportunidad de patear el penal del 1-1 contra los paraguayos, pero decidió cedérselo a Eryc Castillo, quien terminó fallando su remate. Esta decisión generó gran controversia, ya que los hinchas no entienden por qué su capitán no quiso hacerse cargo desde los doce pasos.

Al respecto, Guerrero habló sobre esta situación en zona mixta. En sus propias palabras, aseguró que no se sentía con confianza para patear, por lo que se lo concedió a su compañero ecuatoriano. Eso sí, asumió toda la responsabilidad por no pararse frente al portero rival.

PUEDES VER: Pablo Guede dolido tras eliminación de Alianza Lima contra 2 de Mayo de la Copa Libertadores 2026: 'No hicimos méritos para quedar afuera'

lr.pe

Paolo Guerrero explicó por qué no pateó penal en la eliminación de Alianza Lima

"Nada, no me sentía con confianza. Asumo la responsabilidad, la culpa es mía por no patear el penal. No me sentía con confianza, venía con un poco de desgaste. Asumo la responsabilidad", dijo Guerrero sobre la decisión no patear el penal contra 2 de Mayo.

Sobre el partido, el 'Depredador' sostuvo que la culpa es de todo el equipo. "Creo que no podemos echarle la culpa a una persona. Creo que somos un grupo y tenemos que poner la cara todos. No entiendo por qué me preguntas eso. Durísima eliminación. No esperábamos esto, esperábamos revertir lo que nos pasó en Paraguay. Es duro e inexplicable. Pero nada, tenemos una temporada por delante. A levantar cabeza porque el sábado tenemos otro partido", añadió.

Asimismo, precisó que ahora deberán lavarse la cara y pensar en su próximo partido por la Liga 1. "Yo no puedo decir que es un fracaso porque tenemos una temporada por adelante. Imagínense que nosotros como jugadores paremos todo y dejemos que los rivales sean campeones. No. Tenemos una temporada por delante. Tenemos que seguir trabajando y corregir los errores", sentenció.

PUEDES VER: Mr. Peet estalló en vivo tras eliminación de Alianza Lima frente a 2 de Mayo: Me hubiesen dicho que iban a renunciar a la competencia

lr.pe

Eryc Castillo reveló por qué él pateó el penal y no Paolo Guerrero

Desde ras de cancha, Eryc Castillo contó que él se encargó del penal porque estaba con confianza de que iba a convertir. No esperaba errarlo ni contaba con la gran atajada de Ángel Martínez, guardameta de 2 de Mayo.

"Fue simplemente la confianza. Teníamos un partido planteado para podernos quedar con la clasificación. Lamentablemente, el arquero atajó. Fue mérito del arquero también. Hay que levantar la cabeza, seguir. El fútbol tiene estas cosas. Me quedo con el esfuerzo de mis compañeros; intentamos por todos lados. Triste por eso, hay que seguir", sostuvo.

Notas relacionadas
Pablo Guede dolido tras eliminación de Alianza Lima contra 2 de Mayo de la Copa Libertadores 2026: "No hicimos méritos para quedar afuera"

Pablo Guede dolido tras eliminación de Alianza Lima contra 2 de Mayo de la Copa Libertadores 2026: "No hicimos méritos para quedar afuera"

LEER MÁS
Alianza Lima y el millonario monto que perdió tras ser eliminado por 2 de Mayo en la fase 1 de la Copa Libertadores 2026

Alianza Lima y el millonario monto que perdió tras ser eliminado por 2 de Mayo en la fase 1 de la Copa Libertadores 2026

LEER MÁS
La desoladora reacción de Paolo Guerrero tras eliminación de Alianza Lima ante 2 de Mayo por Copa Libertadores

La desoladora reacción de Paolo Guerrero tras eliminación de Alianza Lima ante 2 de Mayo por Copa Libertadores

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pablo Guede dolido tras eliminación de Alianza Lima contra 2 de Mayo de la Copa Libertadores 2026: "No hicimos méritos para quedar afuera"

Pablo Guede dolido tras eliminación de Alianza Lima contra 2 de Mayo de la Copa Libertadores 2026: "No hicimos méritos para quedar afuera"

LEER MÁS
Mr. Peet estalló en vivo tras eliminación de Alianza Lima frente a 2 de Mayo: "Me hubiesen dicho que iban a renunciar a la competencia"

Mr. Peet estalló en vivo tras eliminación de Alianza Lima frente a 2 de Mayo: "Me hubiesen dicho que iban a renunciar a la competencia"

LEER MÁS
Alianza Lima y el millonario monto que perdió tras ser eliminado por 2 de Mayo en la fase 1 de la Copa Libertadores 2026

Alianza Lima y el millonario monto que perdió tras ser eliminado por 2 de Mayo en la fase 1 de la Copa Libertadores 2026

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paolo Guerrero explicó por qué no quiso patear el penal en eliminación de Alianza Lima contra 2 de Mayo: "No me sentía con confianza"

Las tres nuevas líneas de Metro que propone la ATU para Lima y Callao: serán nueve en total

Vía Expresa Sur tendrá dos nuevos pasos a desnivel: conoce dónde estarán y los avances del proyecto

Deportes

¿A qué hora juega Barcelona vs Atlético de Madrid EN VIVO por la semifinal de la Copa del Rey 2026?

Mr. Peet estalló en vivo tras eliminación de Alianza Lima frente a 2 de Mayo: "Me hubiesen dicho que iban a renunciar a la competencia"

Eryc Castillo reveló por qué él pateó el penal y no Paolo Guerrero en eliminación de Alianza Lima: "Fue la confianza"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Milagros Jáuregui habría infringido la neutralidad al usar su perfil de congresista para su candidatura, según el JEE

Pedro Castillo le pide al Gobierno de Jerí requisar la celda de Vladimiro Montesinos y trasladarlo a Challapalca

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025