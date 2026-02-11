Paolo Guerrero fue uno de los protagonistas de la eliminación de Alianza Lima de la Copa Libertadores. El histórico goledor de la selección peruana tuvo una chance muy clara para abrir el marcador en Matute; sin embargo, decidió cederle un penal a Eryc Castillo, quien terminó fallando su lanzamiento. Al final del cotejo, el 'Depredador' quedó muy afectado por la derrota.

En medio de la celebración de los dirigidos por Eduardo Ledesma, que disputan por primera vez el certamen continental, las cámaras de televisión captaron el lamento del veterano delantero de 42 años.

La reacción de Paolo Guerrero tras eliminación de Alianza Lima de Copa Libertadores

Apenas sonó el pitazo final, Paolo Guerrero quedó tentido en el césped del Alejandro Villanueva con las manos en el rostro. Este sería el último partido internacional del 'Depredador' con el club de sus amores, pues hace poco anunció que se retirará al cierre de la temporada.

¿Por qué Paolo Guerrero no pateó el penal ante 2 de Mayo?

Paolo Guerrero era el encargado de patear los penales en Alianza Lima; sin embargo, muchos hinchas se sorprendieron al ver que el atacante decidió darle la responsabilidad a Eryc Castillo. El ecuatoriano reveló qué pasó en ese momento.

"Fue simplemente la confianza. Teníamos un partido planteado para podernos quedar con la clasificación. Lamentablemente, el arquero atajó. Fue mérito del arquero también. Hay que levantar la cabeza, seguir. El fútbol tiene estas cosas. Me quedo con el esfuerzo de mis compañeros; intentamos por todos lados. Triste por eso, hay que seguir", sostuvo ante los medios.