[Vía L1 Max] Horario de UTC vs Cusco FC EN VIVO por la fecha 3 de la Liga 1 2026
En el estadio Héroes de San Ramón, el sorprendente líder de la tabla de posiciones recibe al último subcampeón por el primer partido de la nueva jornada en el Torneo Apertura.
UTC vs Cusco FC EN VIVO juegan este viernes 13 de febrero, a partir de las 3.00 p. m., por el inicio de la fecha 3 en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El duelo se llevará a cabo en el estadio Héroes de San Ramón y será transmitido por la señal de L1 Max. Además, podrás seguir la cobertura ONLINE gratis por internet en La República, que te llevará la cobertura ONLINE con el marcador actualizado minuto a minuto.
El primer cotejo de la nueva jornada en el fútbol peruano será el choque entre el Gavilán y los guerreros dorados. El cuadro dirigido por Carlos Bustos es uno de los líderes de la tabla de posiciones, mientras que los actuales subcampeones se ubican entre los últimos lugares de la clasificación.
En la fecha anterior, UTC derrotó 3-2 a CD Moquegua en un partido que tuvo de todo: goles, penales, expulsados y hasta una intervención polémica del VAR. De la misma forma, en el empate 1-1 entre Cusco FC y Universitario no faltó la controversia arbitral que derivó en el pronunciamiento público de las autoridades de la Conar para anunciar acciones al respecto.
¿A qué hora juega UTC vs Cusco FC?
En Cajamarca y el resto del territorio peruano, este encuentro se podrá seguir a partir de las 3.00 p. m.
¿Dónde ver UTC vs Cusco FC?
La transmisión por TV del cruce entre cajamarquinos y cusqueños estará a cargo de L1 Max, señal que puedes sintonizar en los siguientes canales dependiendo del operador de TV por cable y/o satélite que tengas contratado.
- Claro TV: canal 10 y 61 (SD), canal 510 y 528 HD
- Claro TV+ (fibra óptica,/HFC): canal 10 HD
- Movistar: canal 11 y 14 (SD), canal 711 y 714 HD
- DirecTV: canal 1604 HD y 604 SD
- Best Cable: canal 12
- Latin Cable: canal 40.3 HD y 23 SD
- Cable Mundo Perú: canal 3.3 HD y 3 SD
- Cable Visión Perú: canal 49 SD y 49.1 HD
- Zapping: canal 32.
Pronóstico de UTC vs Cusco FC
Así están las cuotas de las principales casas de apuestas. Pese a su localía, UTC no se perfila como favorito frente a Cusco FC.
- Betsson: gana UTC (3,10), empate (3,15), gana Cusco (2,32)
- Betano: gana UTC (3,25), empate (3,30), gana Cusco (2,42)
- Bet365: gana UTC (2,90), empate (3,20), gana Cusco (2,35)
- 1XBet: gana UTC (3,13), empate (3,00), gana Cusco (2,37)
- Coolbet: gana UTC (3,10), empate (3,15), gana Cusco (2,38)
- Doradobet: gana UTC (3,14), empate (3,14), gana Cusco (2,40).
Entradas para UTC vs Cusco FC
Los boletos para asistir a este compromiso se pueden comprar online en la página web Teleticket.
Precio de las entradas para el partido ante Cusco FC. Foto: UTC
Historial reciente de UTC vs Cusco FC
Así quedaron los cinco últimos cruces entre ambas escuadras por la Liga 1 del fútbol peruano.
- UTC 1-2 Cusco FC | 04.08.25
- Cusco FC 1-1 UTC | 01.03.25
- UTC 2-1 Cusco FC | 19.07.24
- Cusco FC 1-1 UTC | 02.02.24
- Cusco FC 2-1 UTC | 26.06.23.