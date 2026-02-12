HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

José Jerí en la cuerda floja y dádivas de RLA en Puno | Epicentro Electoral - Réplica

Deportes

[Vía L1 Max] Horario de UTC vs Cusco FC EN VIVO por la fecha 3 de la Liga 1 2026

En el estadio Héroes de San Ramón, el sorprendente líder de la tabla de posiciones recibe al último subcampeón por el primer partido de la nueva jornada en el Torneo Apertura.

UTC perdió la última vez que fue local ante Cusco FC. Foto: composición de Betsabeth De Los Santos/GLR
UTC perdió la última vez que fue local ante Cusco FC. Foto: composición de Betsabeth De Los Santos/GLR

UTC vs Cusco FC EN VIVO juegan este viernes 13 de febrero, a partir de las 3.00 p. m., por el inicio de la fecha 3 en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El duelo se llevará a cabo en el estadio Héroes de San Ramón y será transmitido por la señal de L1 Max. Además, podrás seguir la cobertura ONLINE gratis por internet en La República, que te llevará la cobertura ONLINE con el marcador actualizado minuto a minuto.

El primer cotejo de la nueva jornada en el fútbol peruano será el choque entre el Gavilán y los guerreros dorados. El cuadro dirigido por Carlos Bustos es uno de los líderes de la tabla de posiciones, mientras que los actuales subcampeones se ubican entre los últimos lugares de la clasificación.

PUEDES VER: Sporting Cristal contra Juan Pablo II en Chongoyape: día y hora del partido por la fecha 3 de la Liga 1 2026

lr.pe

En la fecha anterior, UTC derrotó 3-2 a CD Moquegua en un partido que tuvo de todo: goles, penales, expulsados y hasta una intervención polémica del VAR. De la misma forma, en el empate 1-1 entre Cusco FC y Universitario no faltó la controversia arbitral que derivó en el pronunciamiento público de las autoridades de la Conar para anunciar acciones al respecto.

¿A qué hora juega UTC vs Cusco FC?

En Cajamarca y el resto del territorio peruano, este encuentro se podrá seguir a partir de las 3.00 p. m.

¿Dónde ver UTC vs Cusco FC?

La transmisión por TV del cruce entre cajamarquinos y cusqueños estará a cargo de L1 Max, señal que puedes sintonizar en los siguientes canales dependiendo del operador de TV por cable y/o satélite que tengas contratado.

  • Claro TV: canal 10 y 61 (SD), canal 510 y 528 HD
  • Claro TV+ (fibra óptica,/HFC): canal 10 HD
  • Movistar: canal 11 y 14 (SD), canal 711 y 714 HD
  • DirecTV: canal 1604 HD y 604 SD
  • Best Cable: canal 12
  • Latin Cable: canal 40.3 HD y 23 SD
  • Cable Mundo Perú: canal 3.3 HD y 3 SD
  • Cable Visión Perú: canal 49 SD y 49.1 HD
  • Zapping: canal 32.

Pronóstico de UTC vs Cusco FC

Así están las cuotas de las principales casas de apuestas. Pese a su localía, UTC no se perfila como favorito frente a Cusco FC.

  • Betsson: gana UTC (3,10), empate (3,15), gana Cusco (2,32)
  • Betano: gana UTC (3,25), empate (3,30), gana Cusco (2,42)
  • Bet365: gana UTC (2,90), empate (3,20), gana Cusco (2,35)
  • 1XBet: gana UTC (3,13), empate (3,00), gana Cusco (2,37)
  • Coolbet: gana UTC (3,10), empate (3,15), gana Cusco (2,38)
  • Doradobet: gana UTC (3,14), empate (3,14), gana Cusco (2,40).

PUEDES VER: Sekou Gassama explica su estilo de juego previo a su posible debut con la 'U': 'Soy un '9' potente, fuerte de espalda'

lr.pe

Entradas para UTC vs Cusco FC

Los boletos para asistir a este compromiso se pueden comprar online en la página web Teleticket.

Precio de las entradas para el partido ante Cusco FC. Foto: UTC

Precio de las entradas para el partido ante Cusco FC. Foto: UTC

Historial reciente de UTC vs Cusco FC

Así quedaron los cinco últimos cruces entre ambas escuadras por la Liga 1 del fútbol peruano.

  • UTC 1-2 Cusco FC | 04.08.25
  • Cusco FC 1-1 UTC | 01.03.25
  • UTC 2-1 Cusco FC | 19.07.24
  • Cusco FC 1-1 UTC | 02.02.24
  • Cusco FC 2-1 UTC | 26.06.23.
Notas relacionadas
Sekou Gassama explica su estilo de juego previo a su posible debut con Universitario: "Soy un '9' potente, fuerte de espalda"

Sekou Gassama explica su estilo de juego previo a su posible debut con Universitario: "Soy un '9' potente, fuerte de espalda"

LEER MÁS
Sporting Cristal contra Juan Pablo II en Chongoyape: día y hora del partido por la fecha 3 de la Liga 1 2026

Sporting Cristal contra Juan Pablo II en Chongoyape: día y hora del partido por la fecha 3 de la Liga 1 2026

LEER MÁS
Hernán Barcos bailó en banderazo de FC Cajamarca y lanzó emotivo discurso: "El año que viene estaremos jugando la Copa Libertadores"

Hernán Barcos bailó en banderazo de FC Cajamarca y lanzó emotivo discurso: "El año que viene estaremos jugando la Copa Libertadores"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Julio César Uribe y su contundente mensaje tras clasificación de 2 de Mayo a segunda ronda: "Tenemos opciones para ganarlo"

Julio César Uribe y su contundente mensaje tras clasificación de 2 de Mayo a segunda ronda: "Tenemos opciones para ganarlo"

LEER MÁS
Mr. Peet estalló en vivo tras eliminación de Alianza Lima frente a 2 de Mayo: "Me hubiesen dicho que iban a renunciar a la competencia"

Mr. Peet estalló en vivo tras eliminación de Alianza Lima frente a 2 de Mayo: "Me hubiesen dicho que iban a renunciar a la competencia"

LEER MÁS
Jefferson Farfán revela por primera vez cuánto era su sueldo inicial en PSV de Países Bajos: "Así empecé yo"

Jefferson Farfán revela por primera vez cuánto era su sueldo inicial en PSV de Países Bajos: "Así empecé yo"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

d'Uchis Sweets & Cakes

Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

PRECIO

S/ 79.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El Estado subsidiará la reactivación de la ruta aérea Lima - Moquegua: El MTC asegura más de S/2.7 millones para pasajes

Nuevos carriles exclusivos para buses en el Callao prometen acceso más rápido a la Línea 2 del Metro

José Jerí: Congreso logra 80 firmas y queda en manos de Rospigliosi convocar Pleno Extraordinario para debatir censura

Deportes

DT de Cienciano asegura que presión de los hinchas de Universitario no le preocupa: "Eso me motiva"

Ignacio Salazar hace historia al surfear ola de 21,5 metros en Portugal: "Mi mayor satisfacción es traer al Perú a ojos del surfing mundial"

Sekou Gassama explica su estilo de juego previo a su posible debut con Universitario: "Soy un '9' potente, fuerte de espalda"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí: Congreso logra 80 firmas y queda en manos de Rospigliosi convocar Pleno Extraordinario para debatir censura

Bellido descarta a Maricarmen Alva como posible presidenta: “De ninguna manera, la peliteñida”

Denunciado exjefe de Qali Warma vuelve al MIDIS en gobierno de José Jerí

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025