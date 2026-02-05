CD Moquegua vs UTC EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 2 de la Liga 1 2026

CD Moquegua y UTC se enfrentan por la segunda fecha del Torneo Apertura en la Liga 1 2026. Foto: composición de Betsabeth De Los Santos/GLR

CD Moquegua y UTC se enfrentan por la segunda fecha del Torneo Apertura en la Liga 1 2026. Foto: composición de Betsabeth De Los Santos/GLR

CD Moquegua vs UTC EN VIVO juegan este viernes 6 de febrero, desde las 3.00 p. m., por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El partido se llevará a cabo en el estadio 25 de Noviembre, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Moqueguanos y cajamarquinos se enfrentan en uno de los partidos más llamativos de la segunda jornada en la Liga 1 2026. Los locales tuvieron su debut en la máxima categoría la fecha pasada, cuando cayeron 1-0 ante Comerciantes Unidos. Ahora, jugarán ante su público y buscarán su primer triunfo del campeonato. Por su parte, UTC tuvo un buen debut, ganando como locales 2-0 al Atlético Grau, en un partido que dominaron de principio a fin.

¿A qué hora juega CD Moquegua vs UTC?

Los equipos de CD Moquegua y UTC se verán las caras por la segunda fecha del Torneo Apertura. El partido se jugará el viernes 6 de febrero en Moquegua, desde las 3.00 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 5.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4:00 p.m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver CD Moquegua vs UTC?

El partido CD Moquegua vs UTC, por la fecha 2 de la Liga 1 2026, será transmitido por la señal de L1 Max para territorio peruano. De igual forma, podrá visualizarse por streaming mediante la propia plataforma oficial.

Alineaciones probables de CD Moquegua vs UTC

UTC: Renzo Figueroa, Aldair Perleche, José Granda, Juan Diego Lojas, Nicolás Amasifuén, Claudio Ramírez, Nicolás Chávez, Cristian Mejía, Edgar Lastre, Bryan Angulo y Yorman Zapata

UTC: Renzo Figueroa, Aldair Perleche, José Granda, Juan Diego Lojas, Nicolás Amasifuén, Claudio Ramírez, Nicolás Chávez, Cristian Mejía, Edgar Lastre, Bryan Angulo y Yorman Zapata

Pronóstico de CD Moquegua vs UTC

Betsson: gana CD Moquegua (2,52), empate (2,80), gana UTC (3,15)

Betano: gana CD Moquegua (2,50), empate (3,20), gana UTC (3,20)

Bet365: gana CD Moquegua (2,38), empate (3,20), gana UTC (2,88)

1XBet: gana CD Moquegua (2,52), empate (2,90), gana UTC (3,02)

Coolbet: gana CD Moquegua (2,40), empate (3,10), gana UTC (3,15)

Doradobet: gana CD Moquegua (2,50), empate (2,80), gana UTC (3,25)

¿En qué estadio juegan CD Moquegua vs UTC?

CD Moquegua y UTC disputarán este encuentro por la segunda fecha del Torneo Apertura en el Estadio 25 de Noviembre, ubicado en Moquegua. El recinto tiene capacidad para 21.000 espectadores.