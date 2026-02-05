CD Moquegua vs UTC EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 2 de la Liga 1 2026
El partido por la segunda fecha del Torneo Apertura entre CD Moquegua y UTC se disputará en el estadio 25 de Noviembre de Moquegua.
- Erick Osores lanza advertencia a los rivales de Universitario en Liga 1: "Ir al Monumental es asumir prácticamente una derrota"
- Fixture de la Liga 1 Torneo Apertura: fecha, hora y canal para ver los partidos por la fecha 2
CD Moquegua vs UTC EN VIVO juegan este viernes 6 de febrero, desde las 3.00 p. m., por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El partido se llevará a cabo en el estadio 25 de Noviembre, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
Moqueguanos y cajamarquinos se enfrentan en uno de los partidos más llamativos de la segunda jornada en la Liga 1 2026. Los locales tuvieron su debut en la máxima categoría la fecha pasada, cuando cayeron 1-0 ante Comerciantes Unidos. Ahora, jugarán ante su público y buscarán su primer triunfo del campeonato. Por su parte, UTC tuvo un buen debut, ganando como locales 2-0 al Atlético Grau, en un partido que dominaron de principio a fin.
PUEDES VER: Claudia Palza, voleibolista que fue separada de Rebaza Acosta, rompe su silencio: "No paramos"
¿A qué hora juega CD Moquegua vs UTC?
Los equipos de CD Moquegua y UTC se verán las caras por la segunda fecha del Torneo Apertura. El partido se jugará el viernes 6 de febrero en Moquegua, desde las 3.00 p. m. (hora peruana).
- Costa Rica, México: 5.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 4:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
- España: 9.00 p. m.
¿Dónde ver CD Moquegua vs UTC?
El partido CD Moquegua vs UTC, por la fecha 2 de la Liga 1 2026, será transmitido por la señal de L1 Max para territorio peruano. De igual forma, podrá visualizarse por streaming mediante la propia plataforma oficial.
Alineaciones probables de CD Moquegua vs UTC
- UTC: Renzo Figueroa, Aldair Perleche, José Granda, Juan Diego Lojas, Nicolás Amasifuén, Claudio Ramírez, Nicolás Chávez, Cristian Mejía, Edgar Lastre, Bryan Angulo y Yorman Zapata
- Atlético Grau: Ángelo Campos, Luis Garro, Piero Serra, Bruno Duarte, Dylan Caro, Joshua Cantt, Luis Arce, David Dioses, Marcos Lliuya, Adolfo Muñoz y Marlon de Jesús
Pronóstico de CD Moquegua vs UTC
- Betsson: gana CD Moquegua (2,52), empate (2,80), gana UTC (3,15)
- Betano: gana CD Moquegua (2,50), empate (3,20), gana UTC (3,20)
- Bet365: gana CD Moquegua (2,38), empate (3,20), gana UTC (2,88)
- 1XBet: gana CD Moquegua (2,52), empate (2,90), gana UTC (3,02)
- Coolbet: gana CD Moquegua (2,40), empate (3,10), gana UTC (3,15)
- Doradobet: gana CD Moquegua (2,50), empate (2,80), gana UTC (3,25)
¿En qué estadio juegan CD Moquegua vs UTC?
CD Moquegua y UTC disputarán este encuentro por la segunda fecha del Torneo Apertura en el Estadio 25 de Noviembre, ubicado en Moquegua. El recinto tiene capacidad para 21.000 espectadores.