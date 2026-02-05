HOYSuscripcion LR Focus

CD Moquegua vs UTC EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 2 de la Liga 1 2026

El partido por la segunda fecha del Torneo Apertura entre CD Moquegua y UTC se disputará en el estadio 25 de Noviembre de Moquegua.

CD Moquegua y UTC se enfrentan por la segunda fecha del Torneo Apertura en la Liga 1 2026. Foto: composición de Betsabeth De Los Santos/GLR
CD Moquegua y UTC se enfrentan por la segunda fecha del Torneo Apertura en la Liga 1 2026. Foto: composición de Betsabeth De Los Santos/GLR

CD Moquegua vs UTC EN VIVO juegan este viernes 6 de febrero, desde las 3.00 p. m., por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El partido se llevará a cabo en el estadio 25 de Noviembre, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Moqueguanos y cajamarquinos se enfrentan en uno de los partidos más llamativos de la segunda jornada en la Liga 1 2026. Los locales tuvieron su debut en la máxima categoría la fecha pasada, cuando cayeron 1-0 ante Comerciantes Unidos. Ahora, jugarán ante su público y buscarán su primer triunfo del campeonato. Por su parte, UTC tuvo un buen debut, ganando como locales 2-0 al Atlético Grau, en un partido que dominaron de principio a fin.

¿A qué hora juega CD Moquegua vs UTC?

Los equipos de CD Moquegua y UTC se verán las caras por la segunda fecha del Torneo Apertura. El partido se jugará el viernes 6 de febrero en Moquegua, desde las 3.00 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 5.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 4:00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver CD Moquegua vs UTC?

El partido CD Moquegua vs UTC, por la fecha 2 de la Liga 1 2026, será transmitido por la señal de L1 Max para territorio peruano. De igual forma, podrá visualizarse por streaming mediante la propia plataforma oficial.

Alineaciones probables de CD Moquegua vs UTC

  • UTC: Renzo Figueroa, Aldair Perleche, José Granda, Juan Diego Lojas, Nicolás Amasifuén, Claudio Ramírez, Nicolás Chávez, Cristian Mejía, Edgar Lastre, Bryan Angulo y Yorman Zapata
  • Atlético Grau: Ángelo Campos, Luis Garro, Piero Serra, Bruno Duarte, Dylan Caro, Joshua Cantt, Luis Arce, David Dioses, Marcos Lliuya, Adolfo Muñoz y Marlon de Jesús

Pronóstico de CD Moquegua vs UTC

  • Betsson: gana CD Moquegua (2,52), empate (2,80), gana UTC (3,15)
  • Betano: gana CD Moquegua (2,50), empate (3,20), gana UTC (3,20)
  • Bet365: gana CD Moquegua (2,38), empate (3,20), gana UTC (2,88)
  • 1XBet: gana CD Moquegua (2,52), empate (2,90), gana UTC (3,02)
  • Coolbet: gana CD Moquegua (2,40), empate (3,10), gana UTC (3,15)
  • Doradobet: gana CD Moquegua (2,50), empate (2,80), gana UTC (3,25)

¿En qué estadio juegan CD Moquegua vs UTC?

CD Moquegua y UTC disputarán este encuentro por la segunda fecha del Torneo Apertura en el Estadio 25 de Noviembre, ubicado en Moquegua. El recinto tiene capacidad para 21.000 espectadores.

