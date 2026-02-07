HOYSuscripcion LR Focus

Universitario vs Cusco FC HOY: horario y canal del partido por la fecha 2 de la Liga 1 2026

Desde el estado Inca Garcilaso de la Vega, Universitario y Cusco FC se enfrentan por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Los cremas ganaron en el debut, mientras que los dorados perdieron.

Universitario y Cusco FC terminaron en el primer y segundo lugar del acumulado la última temporada. Foto: composición de Betsabeth de los Santos/GLR
Universitario y Cusco FC terminaron en el primer y segundo lugar del acumulado la última temporada. Foto: composición de Betsabeth de los Santos/GLR

Universitario vs Cusco FC EN VIVO juegan este sábado 7 de febrero, a partir de las 8.00 p. m., por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El partido se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, con transmisión a cargo del canal L1 Max. Para que no te pierdas el minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes.

Tras un auspicioso debut frente a ADT como local, el tricampeón peruano dejará la comodidad de su fortín de Ate para buscar, en la altura del Ombligo del Mundo, una nueva victoria nada menos que ante el subcampeón de la temporada anterior. La 'U' llegará con varias bajas a este encuentro, que los locales afrontarán con la necesidad de ganar tras haber perdido en la jornada previa.

Franco Velazco sobre supuesto examen aprobado por Williams Riveros: 'No nos apoyamos en trascendidos'

lr.pe

En el equipo de Javier Rabanal, los lesionados Andy Polo, Edison Flores y José Rivera quedaron exentos de la convocatoria, además de que Matías Di Benedetto aún espera terminar los trámites de su nacionalización para quedar apto. En contraste, Héctor Fértoli viajará con el resto del plantel y podría tener minutos, al igual que Williams Riveros, quien finalmente fue inscrito como extranjero.

¿A qué hora juega Universitario vs Cusco FC?

En Cusco y todo el territorio peruano, el encuentro se podrá seguir a partir de las 8.00 p. m.

¿Dónde ver Universitario vs Cusco FC?

La transmisión por TV de este duelo irá a través de L1 Max, canal que tiene los derechos de transmisión de todos los clubes en esta Liga 1 2026. Su señal se puede sintonizar en Movistar TV, Claro, DirecTV, Best Cable, Zapping, entre otros cableoperadores.

Alineaciones probables de Universitario vs Cusco FC

Esta sería la formación titular de Universitario para la visita a Cusco FC por la Liga 1 2026.

  • Universitario: Diego Romero; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Caín Fara; Jesús Castillo, César Inga, José Carabalí, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha; Lisandro Alzugaray, Álex Valera.
  • Cusco FC: Pedro Diaz, Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero, Carlos Gamarra, Marlon Ruidías, Oswaldo Valenzuela, Carlo Diez, Iván Colman, Lucas Colitto, Nicolás Silva, Facundo Callejo.

Rafael Guzmán, 'joya' de la 'U', se convierte en nuevo jugador del Real Betis: los cremas se quedan un 30% del pase

lr.pe

Pronóstico de Universitario vs Cusco FC

Estas son las cuotas de las principales casas de apuestas para este cotejo. Pese a ser visitante, la 'U' se perfila como favorita.

  • Betsson: gana Universitario (2,68), empate (2,80), gana Cusco (2,90)
  • Betano: gana Universitario (2,85), empate (2,87), gana Cusco (3,05)
  • Bet365: gana Universitario (2,60), empate (3,10), gana Cusco (2,70)
  • 1XBet: gana Universitario (2,65), empate (2,85), gana Cusco (2,85)
  • Coolbet: gana Universitario (2,75), empate (2,97), gana Cusco (2,80)
  • Doradobet: gana Universitario (2,71), empate (2,75), gana Cusco (3,00).

Árbitros de Universitario vs Cusco FC

Así quedó la terna arbitral designada por la Conar para este encuentro. Kevin Ortega será el juez de campo y estará asistido desde el VAR por Alejandro Villanueva.

  • Principal: Kevin Ortega
  • Asistente 1: Diego Jaimes
  • Asistente 2: Omar Vega
  • Cuarto árbitro: Kevin Maxdeo
  • VAR: Alejandro Villanueva
  • AVAR: José Castillo.
Franco Velazco sobre supuesto examen aprobado por Williams Riveros: "No nos apoyamos en trascendidos"

Franco Velazco sobre supuesto examen aprobado por Williams Riveros: "No nos apoyamos en trascendidos"

Rafael Guzmán, 'joya' de Universitario, se convierte en nuevo jugador del Real Betis: los cremas se quedan un 30% del pase

Rafael Guzmán, 'joya' de Universitario, se convierte en nuevo jugador del Real Betis: los cremas se quedan un 30% del pase

Sin Flores ni Polo: la posible alineación de Universitario para enfrentar a Cusco FC por la segunda fecha de la Liga 1

Sin Flores ni Polo: la posible alineación de Universitario para enfrentar a Cusco FC por la segunda fecha de la Liga 1

