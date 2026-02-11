Universitario todavía no olvida el polémico penal ante Cusco FC en la última jugada del partido. El tricampeón de la Liga 1 tenía 3 valiosos puntos en el bolsillo, pero una mala decisón arbitral cambió el destino final. Por este motivo, Franco Velazco rompió su silencio y comunicó las medidas que tomará el club e incluso reveló que se reunirá de urgencia con la CONAR. El aministrador de la 'U' no pudo ocultar su molestia en conferencia de prensa.

Velazco considera que el arbitraje perjudicó a la 'U' e influyó directamente en el resultado del partido. Los 'cremas' no mostraron su mejor versión en la cancha, pero firmar una victoria en la altura del Inca Garcilaso de La Vega puede ser determinante en la ajustada tabla de posiciones del Torneo Apertura.

¿Qué dijo Franco Velazco sobre el arbitraje en el Universitario vs Cusco FC?

El administrador de Universitario disparó contra la CONAR. "Ese llamado de atención no solo es por la 'U', sino de manera general. Nuestra queja es que los audios del VAR se hagan públicos. Por ello, en aras de la transparencia, vamos a publicar los audios de lo sucedido en el Cusco", enfatizó Franco Velazco en conferencia de prensa.

"Estamos muy incómodos porque, al margen del pronunciamiento, nadie nos devolverá los puntos. Se ha hablado de una sanción para los árbitros aludidos y esperamos que sea ejemplar, porque para un club tan importante como Universitario esos dos puntos hubieran significado estar en la punta del campeonato", comentó el directivo de Universitario.

¿Por qué Universitario pidió la liberación de los audios VAR?

Según sostuvo Franco Velazco, administrador de la 'U', el reclamo de su club se fundamentaba no solo en el "penal inexistente" que el árbitro Kevin Ortega le cobró en contra, sino además en una serie de "decisiones y amonestaciones" que terminaron perjudicando a su escuadra.

Otro equipo que había exigido el acceso a los audios VAR fue Sport Boys. El último sábado, la Misilera protestó a través de un comunicado tras el polémico trazado de líneas en el gol que le anularon frente a ADT. No obstante, el presidente de la Conar, Juan Sulca, descartó algún error en dicha acción.