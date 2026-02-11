Tras confirmarse la salida de Carlos Zambrano de Alianza Lima, el periodista deportivo Eddie Fleischman se pronunció sobre la conducta del 'Kaiser' y la controversia que lo ha rodeado en las últimas semanas. El comunicador cuestionó el comportamiento antideportivo atribuido al ahora exdefensor blanquiazul y analizó el impacto negativo que este episodio podría tener en su carrera.

A pocas horas de enfrentar el partido de vuelta de la fase 1 de la Copa Libertadores ante 2 de Mayo, el club hizo oficial el despido del zaguero central por mutuo acuerdo. La baja de 'El León' se suma a las de Miguel Trauco y Sergio Peña, quienes también estuvieron involucrados en el escándalo relacionado con la denuncia presentada por una mujer argentina por abuso sexual.

¿Qué dijo Eddie Fleischman sobre el despido de Carlos Zambrano?

Durante el programa de YouTube 'Full Deporte', el comunicador cuestionó la sinceridad del defensor peruano al referirse a los problemas internos del vestuario que se habrían registrado la temporada pasada. El periodista puso en duda la versión del defensa central y señaló que sus declaraciones no contribuyen a esclarecer lo ocurrido en el entorno del equipo.

Asimismo, fue crítico con lo que consideró una falta de profesionalismo por parte del 'Kaiser', al sostener que un futbolista debe cumplir estrictamente las condiciones establecidas en el contrato que firma con un club, más allá de las circunstancias deportivas o personales que atraviese.

“A él le pagan para ser un futbolista profesional que esté en óptimas condiciones físicas, que esté enfocado en su trabajo, que brinde sus mejores actuaciones, que defienda la camiseta de su club con todo lo que tiene al alcance de forma lícita y que trate de sacar los mejores resultados”, expresó.

La intención de Carlos Zambrano de quedarse en Alianza Lima

A pesar de que pesa una denuncia en su contra, Eddie Fleischman reveló que el defensor central peruano manifestó que su deseo era continuar en el club 'Blanquiazul' pese al escándalo derivado de la denuncia presentada por la joven argentina y las polémicas surgidas durante la pretemporada 2026.

“Hasta lo conversado ayer (lunes 11) están buscando una salida negociada. Zambrano se quería quedar, se aferraba a quererse quedar en Alianza. Le han dicho ‘no hay forma’. De verdad, no tiene conciencia de la gravedad de sus actos. No se da cuenta de la gravedad de sus actos”, puntualizó.